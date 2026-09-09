El fracaso del cordón sanitario

Las epidemias no solo se curan aislando a los enfermos para evitar los posibles contagios. Lo vimos con la Covid, donde el confinamiento se mostró escasamente eficaz. La contención de las enfermedades contagiosas necesita, además, de un trabajo de investigación exhaustivo para dar con las causas de la enfermedad y con los consiguientes antídotos, con la vacuna que haga posible inmunizar a la población contra los males de la sociedad. Probablemente la enfermedad social más grave que afrontamos hoy en día sea el auge del autoritarismo.

En contra de lo que pudiera pensarse, el arrollador resultado del AfD (Alternativa por Alemania) en las elecciones del estado alemán de Sajonia–Anhalt favorece a la izquierda española, por más que sus dirigentes se echen las manos a la cabeza y culpen a la derecha y extrema derecha patrias del avance de los ultras.

A la izquierda siempre le ha dado buenos resultados la estrategia del miedo, el pánico que suscitan la amenaza del fascismo, el fantasma del franquismo, el miedo a la dictadura. Más aún en un momento como éste, donde la catastrófica gestión de la crisis de Ceuta está dañando seriamente al Gobierno de PSOE y Sumar.

Hay que reconocer el fracaso estrepitoso en estos comicios de los democristianos, equivalentes a nuestro PP, al perder más de 20 puntos. Pero tampoco hay que restar responsabilidad a los socialdemócratas, que han dado por bueno perder solo un diputado y quedarse en ocho frente a los 39 de AfD.

El avance de la extrema derecha, al menos en España, solo puede achacarse a la ineficacia de los tradicionales partidos de Gobierno, a su incapacidad para entusiasmar a su electorado y a su alergia a la autocrítica. Rara vez oímos aquí mea culpas, aunque sean tan débiles como la del líder del CDU: "Hemos infravalorado los miedos de la población".

La conclusión de la gran mayoría de analistas es que los resultados en Sajonia-Anhalt demuestran el fracaso de las líneas rojas y del cordón sanitario. Allí donde se ha aplicado, los partidos de extrema derecha no han dejado de crecer. Ni en Alemania, donde aparte del triunfo en Sajonia-Anhalt, el AfD lidera los sondeos en todo el país, ni en Francia, donde el partido de Marine Le Pen parte como favorito en las presidenciales de la próxima primavera.

Lo que ha hecho el cordón sanitario es convertir a los extremistas en víctimas de las clases dominantes. ¿Cuántas veces hemos oído, por la izquierda y por la derecha, clamar contra el pernicioso bipartidismo? No hay nada que desgaste más a un partido que gobernar. La oposición permanente, y más el que todos se pongan en contra, convierte a los extremistas en agraviados y a los demás en verdugos.

Siempre que respeten la ley, se debería dejar a estos partidos formar parte del Gobierno o de la mayoría parlamentaria. Muchos de los gobiernos locales PP–Vox acabaron como el rosario de la autora y pusieron en evidencia las divisiones en el partido de Abascal y su escasa capacidad para gobernar. En la oposición es muy fácil echarse al monte, denostar al gobernante y fomentar el populismo sin freno. Nadie les va a pedir responsabilidades.

Sí, ya sé que así empezó Hitler, pero 2026 no es 1933, por más que muchos lo utilicen como bandera. El problema de los cordones sanitarios, de los muros de contención, es que puede llegar un día –véase lo ocurrido en Alemania– en que lo que pretendemos confinar al otro lado desborde el dique. El día en que sean más en el otro lado del muro que en este, y sobrepasen a los confiados habitantes del confortable "lado bueno de la historia".

Dándonos golpes de pecho y culpando a la fantasmal internacional ultraderechista de todos nuestros males no se resuelven los problemas. La mejor manera de frenar el avance ultra, es que la izquierda y la derecha tradicionales –en Alemania, en Francia o en España–, se pongan a trabajar en ofrecer a los electores una alternativa más atractiva que la de los extremistas. No basta con tratar a los votantes como niños y aterrorizarlos con el tan manido como ineficaz "que viene el lobo".