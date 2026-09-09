El mayorista de coloniales

Los Santiago llevan siglo y pico abasteciendo de alimentos a todo el caribe. Del Occidente de Asturias salió jovencín para Puerto Rico con unos cuartos que antes se había labrado en Madrid el patriarca de la estirpe, don José. En 1902 fundaría allá una de las corporaciones más punteras en el comercio de comestibles, lo que antaño llamábamos, en preciosos términos, mayorista de coloniales. O de ultramarinos. A don José de Santiago Fernández-Bueno le seguiría al frente de su empresa su hijo, Juan Ángel, y luego su nieto y su bisnieto, encadenando décadas prodigiosas de crecimiento imparable. Llegaron a crear el centro de distribución al por mayor más importante en la región, convirtiendo a José Santiago Inc. en la referencia en el sector, con cientos de marcas líderes y frigoríficos cárnicos. Don José fue contemporáneo y amigo de mi abuelo Paco en la Isla del Encanto, y su descendencia continuó esa amistad con mi parentela allí, de ahí que la peripecia vital y empresarial de estos oriundos de Navia, Luarca y Pola de Allande me resulte familiar.

El clan lo lidera hoy José Eduardo de Santiago, una figura imprescindible para conocer no solo el entramado político, social y económico de la zona, sino la herencia hispana y asturiana, que custodia con maestría y pasión al frente de la Casa de España en San Juan, una más que centenaria institución alojada en un soberbio edificio de estilo neoárabe incluido en la relación oficial de lugares históricos de los Estados Unidos. Mi abuelo solía acudir con frecuencia a sus tranquilas salas de lectura, y mi madre aún recuerda ver bailar en sus salones a Lola Flores, o las visitas de don Juan de Borbón y doña María de las Mercedes, que llegaban para estar unos pocos días y acababan quedándose semanas vendiendo sellos, acogidos por la colonia española en la isla.

José Eduardo de Santiago no solo vela por la buena marcha de sus iniciativas empresariales y del imponente legado cultural español, sino que lleva la vida entera entregado a causas solidarias, lo que le ha sido recompensado con reconocimientos que no cabrían en la vitrina del Real Madrid. Te habla con especial orgullo de su papel destacado en la Orden de Malta, pero también de las medallas al mérito civil y de Isabel La Católica que el Rey le concedió. Aunque ha cedido el testigo del día a día corporativo tras medio siglo de fatigas, centrándose ahora en la gestión de sus fondos de inversión con la ayuda de su hijo, no hay asunto de interés que le resulte ajeno. Y menos si guarda alguna relación con Asturias o España, una debilidad transmitida por su padre, que se lo traía con frecuencia.

Se está haciendo una hermosa casa en Oviedo, porque quiere vivir más aquí con su mujer también asturiana, como les pasa a tantísimos indianos. Y en Allande se traslada habitualmente en alguno de los despampanantes bólidos que colecciona y que tanto le apasionan. Dejó atrás hace años su amor por la náutica, que heredó de su padre, que contaba con el barco deportivo de mayor eslora del puerto de San Juan. Tiene mirada directa y sonríe con frecuencia. Y es parlanchín, como les pasa a tantos en las Antillas y aquí. Es igualmente muy generoso, como pueden dar fe diversas entidades locales. Interesado en el arte, atesora obras de relieve puertorriqueñas y españolas, sobre todo de autores modernos.

José de Santiago es, sin duda, un personaje a tener en cuenta, por sus ancestros, su trayectoria y su completa visión de las cosas sabiendo meter con inteligencia en la coctelera lo económico, lo humanitario, las raíces y el futuro. Un simple encuentro con él revela su extraordinaria dimensión, de la que no es posible borrar su indeclinable condición de asturiano de alma, cabeza y corazón. De Santiago, en fin, podría sernos de formidable ayuda si acertáramos a pedirle consejo, algo que espero que hagan quienes sepan de él por primera vez y deseen lo mejor para el Principado.