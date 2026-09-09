La desclasificación de los papeles oficiales del CNI sobre el ataque a Ceuta contiene el dato indigesto para el Gobierno de que hubo una advertencia. Puede que no con la antelación que ahora se considera necesaria ante la magnitud de lo sucedido, quizá no con todos los detalles, pero existió. Veinticuatro horas, en una frontera, no son precisamente un instante geológico.

La explicación oficial consiste en discutir el tamaño de la alarma después de haberla negado reiteradamente. Y con esa explicación, el Gobierno pretende ahora, tras negar la mayor, que nos traguemos que sí se sabía que podía producirse algo, pero no que aquello acabaría siendo una invasión de las dimensiones que finalmente tuvo. La suya es una distinción políticamente incómoda, porque, como comprenderán, una cosa es no conocer la magnitud del incendio y otra sostener que no se sabía que había fuego. Y, desde luego, se sabía.

Marlaska, el más quemado por las llamas, y otros ministros, además del delegado del Gobierno, se afanaron en negar durante las horas posteriores aquello que ahora los documentos obligan, cuando menos, a matizar. La política española ha desarrollado la curiosa especialidad de convertir las evidencias incómodas en problemas semánticos. No se informó suficientemente. No se conocía la dimensión. No existían datos concluyentes. La responsabilidad pasa así de un lado a otro.

Queda la pregunta decisiva. ¿Quién estuvo detrás de aquello? Marruecos sigue apareciendo como el elefante al que nadie quiere nombrar en la habitación, aunque los gendarmes marroquíes figuran en los vídeos de la Policía española colaborando con los invasores. Los informes que podrían arrojar luz sobre la autoría intelectual permanecen bajo llave. De modo que conocemos algo más sobre lo que sabía el Gobierno antes del ataque, pero seguimos sabiendo demasiado poco sobre quién decidió poner a Ceuta al borde del abismo. Aunque los presentimos desde el primer momento.