Demos vida a las romerías de prau. Cada pueblo celebra su patrono, su santo, su santina. ¡Que no se pierda esa costumbre! Es nuestra seña de identidad. Muestra nuestra idiosincrasia. Presumimos de clima, presumimos de paisaje, presumimos de gastronomía, presumimos de muchas cosas buenas. También tenemos que presumir de folclore. Es algo que se está perdiendo en la maraña de los grandes festivales que rivalizan por ser el mayor, el que más gente atrae, el que ameniza con la mejor música. Vale, muy bien. Son tales las concentraciones en esos festivales que más son manifestaciones de borracheras y barullo con desperdicios que romerías. Ya no son romerías ni fiestas de esparcimiento de la gente de los pueblos. Las romerías de los pueblos, de las aldeas, de las pedanías son otra cosa.

En Camboya, uno de los escasos puntos del globo que conserva zonas salvajes, cuya biodiversidad es casi única del mundo, han creado un servicio de vigilancia para que no desaparezca una naturaleza viva que les da vida. Que Camboya se desarrolle sin desaparecer como paraíso natural. Procurando lo nuevo sin perder lo esencial habido.

Lejos estamos de Camboya, de su cultura, de su mundo. Lejos de su tradición política. Pero la tradición cultural no ocupa lugar. Quizá un dinero mínimo, nada importante, diría que insignificante para una entidad autonómica, un gobierno que gestiona la vida común de más de un millón de personas. Una comunidad político–social y económica que puede soportar grandes fiestas multitudinarias se tendría que ocupar de la tradición que nos ha llevado a ser una entidad atractiva en historia, gastronomía, paisaje, paisanaje, orografía, litoral bien conservado, moderna... Por eso reivindico las fiestas de prau, las de los pueblos pequeños (que necesitan ser subvencionados con escasos/pocos "¿miles?" de euros, el coste de la actuación de una orquesta, por ejemplo), las que guardan algo distinto que nos hace célebres, las que nos hacen atractivos para los visitantes, en las que disfrutamos.

Hay festejos, romerías, que se distinguen por ser curiosas, por su característica distinta, su origen, el lugar donde se celebra, la curiosidad de su formato. El toro de fuego de San Antolín, en Naves, al pie de un histórico y polémico monasterio o la quema de las Bruxas de Barru (que Joaquín de la Vega mantiene cada año), por ejemplo. Sobre todo esta fiesta, que reivindico personalmente y de la que he pedido su reconocimiento en distintas ocasiones (cambia el titular de la Consejería, pero siguen sin preocuparse por ese folklore que nos distingue). Es una fiesta distinta, única, tradicional, divertida, que atrae gente de muy lejanos sitios de Asturias, de Cantabria, de León, de muchos otros puntos. Es un festejo para niños y mayores, es una curiosidad que atrae a personas de muy diferente origen y estatus.

En realidad no cuesta nada al erario público ya que algunos de los pocos barrucanos que habitan esta pequeña aldea (ya no es ni pedanía para los actuales ediles gobernantes), que mantiene una belleza paisajística y escasos paisanos (no llegan a medio centenar durante el año) ponen su donativo para el festejo (un antiguo crowdfunding recaudado por un paisano voluntario) y el resto del dinero necesario para organizar la verbena se recauda entre los "feriantes" asistentes. Vamos, lo justo para salir adelante. Los voluntariosos organizadores (que recaudan casa por casa, solicitan los permisos municipales para el evento, buscan orquesta, piden permiso a los dueños de los praos para celebrar la romería, encargan los carteles anunciadores, etcétera...) trabajan pero no cobran nada, son los "pedigüeños" de la comisión de festejos. Los demás disfrutamos de la fiesta. Gratis, sin gastarnos un euro. Por eso vuelvo a pedir a las autoridades autonómicas, municipales, nacionales si llega el caso, que se ocupen de que no desaparezcan estas pequeñas fiestas populares, tradicionales, las romerías de prau –una declaración de fiesta tradicional creo que valdría–. Sin menospreciar a las grandes, el Xiringüelu, Descenso del Sella, etcétera. Todas son para el disfrute veraniego. Vivan también las grandes folixias. Pero viva la Virgen de Agosto, El Carmín de mi pueblo, Viva San Roque y el perru, las Bruxas de Barru. Vivan.