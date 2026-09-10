Antilogía de la confianza: alevosía en la violencia de género

Ángeles Martínez García es doctora en Sociología

La alevosía, de acuerdo con el artículo 22.1 del Código Penal, es una circunstancia agravante que se aplica cuando el agresor elige una forma de actuar para garantizar el resultado y dejar a la víctima sin margen para reaccionar. Existe una modalidad cuando se habla de violencia de género que es la denominada por la jurisprudencia como "alevosía convivencial". El Tribunal supremo la ha vinculado expresamente a la relación de confianza que existe con la convivencia. Desde un punto de vista sociológico, la “alevosía convivencial” encierra la antilogía más cruel de la violencia de género: la confianza. Muchas mujeres conviven con las conductas violentas de su pareja, pero ninguna se imagina que esa misma persona pueda asesinarla.

El análisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre las sentencias de 2021 y 2022 -publicado en junio de 2024-, resulta demoledor. De las 66 sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales por violencia de género, la alevosía fue apreciada en 50 sentencias; es decir, en tres de cada cuatro casos (75,8%). Además, las sentencias revelaban un patrón inquietante. En el 64,1% de los casos existía convivencia entre la víctima y el agresor, y el 73,8% mantenían una relación afectiva, siendo el dato más preocupante el silencio. El CGPJ constata que en el 21,4% de las sentencias de 2021 y el 23,7% en el 2022, había una situación de violencia habitual anterior que no fue denunciada. Solo hubo denuncias previas en 10 de las 66 sentencias. Estos datos permiten inferir que la elevada presencia de la alevosía en las sentencias es indicativa de que el agresor actúa desde una posición de ventaja, valiéndose de la confianza y vulnerabilidad de la víctima.

El agresor busca deliberada y estratégicamente una situación en la que la mujer se encuentre más confiada. Conoce sus ritmos y sabe que tras la violencia llega la reconciliación; también sabe que ella ha aprendido a leer sus cambios de humor y a evitar el conflicto. Es precisamente esa lectura la que el maltratador utiliza para calcular el momento exacto de la agresión.

Es esencial recordar que el aislamiento constituye una de las tácticas fundamentales de quién ejerce la violencia. Sin familia, amistades, recursos propios o actividad profesional, la víctima queda subordinada a esa persona, quien se convierte en su única fuente de apoyo. Cuanto más aislada está la mujer, más depende de quien la maltrata para interpretar su propia realidad. La confianza se vuelve entonces indispensable, sin ella, la mujer no tendría nada a qué aferrarse.

Esta dinámica de aislamiento y dependencia no es casual, responde a un mecanismo de dominación que se construye gradualmente. Así, la violencia, como un proceso escalonado y no como un estallido aislado, ha sido estudiada por autores como Leonore Walker, quien la entiende de forma cíclica donde existe tensión, explosión y reconciliación. Este ciclo atrapa a la víctima en una dinámica de miedo y esperanza; aprende que la violencia tiene un techo conocido y confía que habrá un tiempo mejor. Siguiendo a Robert K. Merton, puede interpretarse como una "profecía autocumplida" en sentido inverso, donde el agresor rompe ese ciclo precisamente cuando ella más confía en la rutina y en la estabilidad aparente de la relación. Esa ruptura no es casual, se produce cuando la mujer piensa que la dinámica violenta no se repetirá, baja la guardia y da por sentado un mínimo de seguridad en la vida diaria. Este momento de confianza es fundamental si se aborda a partir del planteamiento de Erving Goffman, desde donde la confianza puede interpretarse como un mecanismo que al garantizar la normalidad de las interacciones en la vida cotidiana, reduce la incertidumbre y hace posible la vida en común sin tener que vigilar cada gesto o palabra. De esta forma, la confianza actúa como condición práctica que permite que trabaje, cocine, duerma, cuide a los hijos/as y mantenga cierta rutina diaria. Un mecanismo protector que paradójicamente mantiene atrapada a la mujer en la violencia.

Hay quién podría argumentar que no todos los agresores actúan con premeditación y que puede ser un arrebato tras una discusión o un episodio concreto. Sin embargo, el concepto de "arrebato" en la violencia de género es engañoso. Un hombre que ha ejercido violencia psicológica, física o económica durante años no asesina sin más. Su comportamiento tiene un patrón aprendido y reforzado. En las sentencias analizadas por el CGPJ, como se ha visto, hay un porcentaje elevado de intencionalidad o alevosía, donde algunas mujeres pueden ser asesinadas en el trabajo, en el hogar, en la cama mientras duermen o simplemente donde se encuentren más vulnerables.

La mujer que confía no puede protegerse de algo que no ve venir y la responsabilidad no puede recaer sobre ella o sobre su falsa percepción del peligro. Si hay que buscar un responsable ese es el agresor; pero también la sociedad y las instituciones que durante demasiado tiempo han mirado hacia otro lado, culpabilizando a la víctima o minimizando la gravedad de la violencia. Precisamente porque el agresor elige el momento de máxima confianza y vulnerabilidad, la prevención no puede basarse únicamente en la denuncia y en la protección policial; debe llegar antes a través de la educación y de la detección temprana.

La elección del momento por parte del agresor no es aleatoria, implica un conocimiento de la víctima, de sus rutinas, de sus miedos y del instante exacto en que baja la guardia. Por eso, la respuesta institucional no puede limitarse a reaccionar cuando ya se ha producido el asesinato. Debe anticiparse, ofrecer apoyos reales que reduzcan la incertidumbre de la mujer y que fortalezcan su confianza en los recursos públicos. Esto exige apoyos reales para que la mujer no tenga que depender solo de su estado de alerta. Además, resulta imprescindible promover campañas que visibilicen que la alevosía no es un arrebato, sino una estrategia premeditada que debe ser prevenida y no solo penalizada tras el asesinado de la mujer.

La antilogía de la confianza no es un juego retórico, ni la alevosía un impulso. Contra un plan calculado solo sirve la prevención antes de que sea demasiado tarde.