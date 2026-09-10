Opinión
Falta saber qué pasó con ellos
De lo que vamos sabiendo resultan dos cosas: lo mucho que se sabía sobre el alto riesgo de "salto" masivo por vía marítima en Ceuta tras la famosa sentencia del Tribunal Supremo y la poca importancia que se le dio. Hay informes del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), el CIFAS (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas), el CNIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, de la Policía Nacional), el MAFRONT (Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil), entre otros. Pero el problema no es ese, sino saber qué paso con cada información, cómo, cuándo y con qué reacción se escaló por la respectiva cadena de mando, orgánica y política, cómo de arriba subió, quién la evaluó y no le dio importancia, etcétera. O sea, los detalles del curso de vida de los informes. En cualquier investigación, todo lo que no sean detalles resulta sospechoso de maniobra de despiste.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles de comedor efecto pizarra más baratos del mercado: acabado de alta calidad y resistente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bolsas para lavadora: para el lavado suave de prendas delicadas
- No quiero ni un solo euro de ayuda, pero es una desconsideración que no se promocione el Parque de la Vida', sostiene Luis Laria, que cerrará el equipamiento hasta enero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color
- Bombazo en el Boombastic: el festival de música vuelve a Llanera y ya tiene fechas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort