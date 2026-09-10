Las filtraciones de Ceuta

Hay una pregunta que se ha instalado desde el miércoles sobre la crisis de Ceuta y que resulta más interesante que las respuestas que estamos recibiendo. ¿Por qué ahora sabemos que había alertas concretas sobre convocatorias masivas para entrar en Ceuta? ¿Por qué ahora conocemos que esa información llegó a la Guardia Civil, a la Delegación del Gobierno y también a Marruecos? Y, sobre todo, ¿por qué el Gobierno decide desclasificar los documentos precisamente cuando las filtraciones empiezan a dibujar responsabilidades muy distintas dentro del propio Estado?

No hace falta imaginar conspiraciones para hacerse estas preguntas. Basta con observar quién gana y quién pierde con cada revelación. Los documentos dejan en una posición especialmente incómoda a Marlaska. Ya no resulta sencillo sostener que nadie sabía lo que podía suceder. El CNI había alertado, la información había circulado. La cuestión es qué hizo cada uno con ella y esa pregunta apunta directamente hacia Interior.

Para Pedro Sánchez la desclasificación tiene una doble lectura. Puede dañar a un ministro de su Gobierno, pero al mismo tiempo permite cambiar el terreno de juego. La acusación deja de ser que Moncloa ocultó información y pasa a ser quién recibió los avisos, cómo los valoró y quién debía adoptar las decisiones operativas. Es una forma de poner distancia entre el presidente y la responsabilidad concreta de lo ocurrido. Y entonces aparece otra imagen. El Rey, junto a Robles y la cúpula militar en una fotografía institucional y que no demuestra, por sí misma, ninguna operación política pero de la que resulta difícil ignorar su efecto simbólico. También cambia el lugar de los protagonistas. El CNI aparece como el organismo que alertó. La Guardia Civil, como quien recibió la información. Defensa gana centralidad. Robles adquiere protagonismo. Y Marlaska queda cada vez más expuesto.

¿Es simplemente el resultado inevitable de una investigación que ha abierto la caja de los documentos? ¿O estamos viendo una batalla política e i institucional por controlar el relato de lo ocurrido? No sabemos quién está detrás de cada filtración, pero sí podemos mirar sus consecuencias. Mientras Interior se desgasta, Defensa gana peso, y Sánchez aparece como quien abre los archivos; y mientras la cuestión migratoria pierde protagonismo, el Estado, la inteligencia y la seguridad nacional ocupan el centro de la escena. Por eso quizá la pregunta que debemos hacernos no sea solo qué ocurrió aquel día en Ceuta, algo más incómodo ¿quién está decidiendo ahora cómo debemos interpretar lo que ocurrió entonces?