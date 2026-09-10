Hay pocas cosas más tristes que sentirse el patito feo dentro de una familia, de un grupo o de una comunidad. No hace falta que nadie te expulse. A veces basta con que dejen de mirarte. Que tu nombre desaparezca de las conversaciones, que tus problemas parezcan siempre menores que los de los demás, que tu existencia se convierta en una nota a pie de página.

La marginación puede tener muchas formas: política, económica, social, incluso afectiva. Pero quizá ninguna resulte tan dolorosa como la indiferencia. Porque ser rechazado significa, al menos, que alguien ha reparado en ti. Ser ignorado es algo distinto: es como si uno no estuviera.

Digo yo que algo parecido debe de suceder también con los territorios. Hay lugares que pertenecen al país con la misma naturalidad administrativa que cualquier otro, pero que ocupan un espacio mucho más pequeño en nuestra conciencia. Ceuta y Melilla son dos buenos ejemplos.

Durante años hemos vivido de espaldas a ellas. Están en el mapa, sí, pero bastante lejos de nuestra vida cotidiana. Sabemos que existen, pero apenas sabemos cómo viven sus ciudadanos. Las recordamos cuando aparece una crisis migratoria, cuando la frontera se convierte en noticia o cuando las circunstancias nos obligan a pronunciar, con solemnidad, una palabra que debería resultar innecesaria: españolidad.

Y quizá haya algo de paradójico en todo esto. Porque ahora que Ceuta vuelve a ocupar titulares, que las imágenes nos muestran su vulnerabilidad y que el debate político recupera con urgencia su condición de territorio español, sería bueno preguntarnos dónde estábamos antes.

Porque pertenecer a un país no debería consistir únicamente en figurar dentro de sus fronteras. También significa sentirse parte de él. Y eso exige algo más que mapas, banderas y discursos. Exige atención. Exige conocimiento. Exige que aquello que ocurre al otro lado del Estrecho no nos parezca una realidad remota que solo merece nuestra preocupación cuando amenaza con convertirse en un problema.

Pienso especialmente por un lado en los que son utilizados como munición al cruzar una frontera pero también en quienes han construido allí su vida dentro de una ejemplar multiculturalidad. En quienes compraron una casa con sus ahorros, abrieron un negocio, encontraron un trabajo, tuvieron hijos y echaron raíces. En quienes hicieron de Ceuta su lugar, convencidos de que el futuro también podía escribirse allí.

Me pregunto qué estarán pensando ahora. Si sentirán que su ciudad es un lugar seguro para sus familias. Si alguna vez han contemplado la posibilidad de hacer las maletas y cruzar el Estrecho para buscar en la península una tranquilidad que quizá nunca habían considerado necesaria.

Porque ese es el verdadero drama de las fronteras: que terminan entrando en la intimidad de las personas. Una frontera puede ser una línea política, pero también puede convertirse en una duda familiar, en una conversación entre padres e hijos, en una pregunta antes de dormir.

Tal vez Ceuta no necesite que ahora descubramos su españolidad. Tal vez necesite algo bastante más sencillo y bastante más difícil: que la miremos. Que dejemos de contemplarla como una ciudad excepcional, lejana y problemática, y empecemos a verla como lo que es: una ciudad de españoles que viven allí, con sus incertidumbres, sus esperanzas y sus proyectos de futuro.

El patito feo del cuento no necesitaba convertirse en otra cosa. Necesitaba que alguien reparase en él y descubriera lo que siempre había estado allí. Quizá Ceuta tampoco necesite que la defendamos solo cuando arrecie la tormenta. Quizá necesite, simplemente, que no volvamos a olvidarnos de ella cuando vuelva a salir el sol. Y el drama humano de los que llegaron de lejos nadie lo discute pero empecemos por aceptar que Ceuta ha empezado a no ser la ciudad que siempre quiso ser.