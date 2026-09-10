El pucherazo de los nietos

Algunos listillos trataron de hacernos creer que regalarnos un par de millones de compatriotas caribeños y australes era una deuda moral con el siglo XX, aunque el único saldo a liquidar fuera el de los escaños que al PSOE se le atragantan en el XXI. La célebre ley de nietos no pretendía reparar la memoria de los abuelos, sino asegurar el futuro de los deudos políticos del sanchismo. Una maniobra de ingeniería electoral impecable: 2,4 millones de solicitudes y más de 300.000 fichajes exprés en el Censo de Residentes Ausentes para inclinar la balanza allí donde las urnas amenazan galerna.

Sin embargo, ¡vaya por Dios!, al Supremo le ha faltado sensibilidad poética y le ha podido el rigor legal. Al suspender de golpe la inscripción censal de estos nuevos nacionales, la alta magistratura ha dejado el pucherazo a medio cocer. Tuvo que venir el alto tribunal a sacarle los colores a una Junta Electoral Central aquejada de repentina parálisis funcional, incapaz de escuchar a cuatro de sus propios vocales que ya avisaban de que la adulteración del censo rozaba el arte de magia.

Trastocar las reglas del juego desde el BOE no es política; es la vieja picaresca española elevada a rango de Estado. Pedro Sánchez pretendía que la gobernabilidad de España se decidiera en los consulados de Buenos Aires o La Habana, pero la Justicia ha dictaminado que el censo no es plastilina gubernamental. Otra vez han errado el cálculo: resulta que para ganar elecciones en España, no queda más remedio que convencer a los que viven aquí.