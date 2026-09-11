Los baches en el camino de Adrián Barbón

Ya puede Adrián Barbón ir pensando en subirle el sueldo –BOPA mediante, por supuesto, con luz y taquígrafos– al conductor que el pasado 8 de septiembre, Día de Asturias, tuvo que llevarle a misa al santuario de Pastur, en lo más profundo del Occidente, en Illano. Tanto por la carretera para llegar como por la de irse –más en este último caso–, el chófer del coche presidencial (un Toyota Corolla híbrido autorrecargable) y los del resto del equipo, además del que pilotaba el de la fuente de este cronista, tuvieron que echar mano de su destreza para esquivar los muchos baches que salpicaron algunos tramos del camino.

¡Qué baches! Auténticos boquetes que, de haberse atascado un vehículo, hubiese hecho falta empujar mucho o incluso llamar a la grúa. Y no era plan, que llovía. Menos mal que no fue así y el Presidente del Principado pudo cumplir con todos sus planes: misa en Pastur, visita exprés a Castropol a la hora de comer y regreso a Oviedo para la gala de las medallas a la tarde.

Los feligreses de Pastur mostraron su esperanza de que esa ocasional visita presidencial, que fue de agradecer, sirviera para lograr una mejora de las comunicaciones al sufrir Barbón en sus propias carnes lo que ellos sufren todo el año: es decir, carreteras maltrechas que piden a gritos una reforma.

Si para llegar a Pastur lo peor fueron las curvas y estrecheces del corredor del Navia –hay unas obras de mejora en marcha que avanzan a paso de tortuga, dicen los de la zona, y cuyo estado pudo ver el Presidente–, para irse a Castropol fue ya el infierno. Ojo, que no toda la culpa la tiene el Principado. Siguiendo las tesis del ministro Óscar Puente, que bien se cuida de aclarar que cada vía tiene su titularidad –no va a cargar él con todos los desaguisados de España, aunque del Huerna no se libra–, la carretera elegida por la comitiva presidencial por el alto de Las Grallas es local hasta enlazar con la regional del alto de La Garganta.