La catedral de Madring

El culto al motor de explosión alcanza su clímax cuando se hace estallar 45.000 veces por minuto, en unos receptáculos cerrados, un volumen de aire mezclado con gasolina equivalente a poco más de un brik y medio de leche. El resto es técnica vintage elevada a la perfección + arte de manejo por un jinete humano de una montura de máxima aerodinámica, mínimo peso y alta adherencia, a través de un circuito en el que la línea curva trata de doblegar los poderes de la recta para tomar velocidad. Las catedrales del culto, para alimentar el fervor al ídolo de nuestra religión, son los circuitos de fórmula 1. El último es Madring. Pero la piedra filosofal sigue siendo el petróleo, una pócima de la que Trump, en solo dos jugadas, una de ampliación (toma de Venezuela) y otra de racionamiento (estrecho de Ormuz), se ha hecho con el control y la caja. Así que a pagar diezmo en surtidores.