Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Opinión

Ángela Labordeta

Ángela Labordeta

Añádenos en Google

Un cuaderno gastado

Sucede el primer día de clase. Es como si el estómago se te encogiera y un hueco implacable estuviera donde antes estaban las vacaciones, los días sin hacer nada, el sol y las caricias de mamá al anochecer cuando no hay trabajo ni colegio al día siguiente. Pero de repente todo eso se esfuma y sabes que mañana comienzan las clases de nuevo y algo extraño te invade porque inevitablemente van a volver las mismas rutinas y los mismos chicos y las mismas chicas, esos y esas que se portan mal contigo que tienes un carácter débil, según te dice la abuela. Y no eres guapo y a veces tartamudeas porque tienes miedo y aunque podrías sacar sobresaliente en todas las materias haces casi por suspender, para que al menos esa no sea una razón más para que te insulten y te golpeen de una manera que ellos consideran suave y que a ti te duele en el alma y más allá: en un lugar invisible para los otros y que a ti se te pega al cuerpo y no te deja respirar.

A veces piensas que preferirías estar muerto, pero eso no se lo dices a nadie porque nadie lo quiere escuchar y entiendes que es mejor así y que antes hubo otros niños y que después habrá más y que solo hay que resistir, como dice la canción. Y te imaginas como ese junco que se dobla pero siempre sigue en pie, pero tú eres débil, como repite una y otra vez la abuela y constata papá, y hoy tienes miedo porque ellos habrán crecido más y más y tú sigues delgado y sin brillo, eres como un cuaderno gastado.

Mamá te despierta y te arrulla y te dice que empieza un nuevo curso y que será fantástico porque has crecido y cada año eres más hermoso y tú piensas que mamá quiere ser buena, pero tú ahora no necesitas una mamá buena, sino una mamá valiente y mamá no es valiente. Obedeces resignado y en silencio, te vistes resignado y en silencio, no desayunas porque tienes ganas de vomitar y no escuchas nada porque quieres que todo pase rápido y rápido llegue la hora de entrar de nuevo en casa y cerrar la puerta tras tus pasos silenciosos. Papá te da un golpe en el hombre: "¿Cómo está mi hombretón?". Y tú sonríes, y el gesto se dibuja en tu rostro hasta que sales de casa y los ves y corres en dirección contraria, lejos del colegio, de casa, de tu vida y te abandonas en una calle que no es de nadie y en la que nadie te conoce. Vomitas y te quedas ahí como esperando un milagro que no va a suceder. Tienes que ir al colegio, te repites una y otra vez, tienes que ir y sin saber por qué tus pies avanzan hacia esa cárcel sin barrotes donde todo es oscuridad y dolor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de tres toallas de baño de alta calidad más baratas del mercado: absorbentes, suaves y esponjosos
  2. Trasladan de la cárcel de Asturias a la de Córdoba por seguridad a un miembro de 'La Santa', la banda de narcos tras el ajuste de cuentas de Llanera
  3. Bruselas admite a trámite la denuncia contra España por la marginación de la red ferroviaria asturiana
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de tres de mantel y camino de mesa estampados más baratos del mercado: ideal para mesas de comedor
  5. Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
  6. Un conductor en sentido contrario obliga a cerrar quince minutos la Autovía de La Plata en sentido a León a la altura del túnel del Padrún
  7. Multado un conductor de más de 1.000 euros por echar gasolina 95, cuyo precio está muy alto, pero no llevar el papel en la guantera: la Guardia civil extrema la vigilancia
  8. Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta en carretera pero llevar la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia

“¿Hasta cuándo vamos a seguir así?”: alarma entre los conductores de la Compañía del Tranvía por las agresiones de un vecino de Salinas

“¿Hasta cuándo vamos a seguir así?”: alarma entre los conductores de la Compañía del Tranvía por las agresiones de un vecino de Salinas

Castrillón aprueba obras para eliminar barreras arquitectónicas en Piedras Blancas y concede 3.500 euros en ayudas a familias con dificultades económicas

Castrillón aprueba obras para eliminar barreras arquitectónicas en Piedras Blancas y concede 3.500 euros en ayudas a familias con dificultades económicas

Castrillón pone a punto sus colegios: Ventanas nuevas, comedores ampliados, patios más seguros y aulas renovadas

Castrillón pone a punto sus colegios: Ventanas nuevas, comedores ampliados, patios más seguros y aulas renovadas

Comerciantes y clientes aplauden el incremento de espacio expositivo y de actividades de la feria de muestras de San Martín del Rey Aurelio: "Está mucho mejor"

Comerciantes y clientes aplauden el incremento de espacio expositivo y de actividades de la feria de muestras de San Martín del Rey Aurelio: "Está mucho mejor"

La suspensión de los efectos electorales de la ley de nietos abre brecha entre los juristas: unos dicen que hay que corregir un intento de cambiar la ley por la puerta de atrás, y otros ven inconstitucional privarles del voto

La suspensión de los efectos electorales de la ley de nietos abre brecha entre los juristas: unos dicen que hay que corregir un intento de cambiar la ley por la puerta de atrás, y otros ven inconstitucional privarles del voto

Bertín Osborne como "loco" por actuar en Oviedo: "Me hace mucha ilusión volver"

Bertín Osborne como "loco" por actuar en Oviedo: "Me hace mucha ilusión volver"

Pregón de las fiestas de La Carriona, en Avilés

Frontera, válvulas y llaves

Tracking Pixel Contents