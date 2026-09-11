Opinión
Debe de tratarse de un error
En la reseña en uno de los diarios de mayor tirada de España del desayuno informativo con la Encargada de Negocios de la Embajada de Israel, leo esta frase de José María Aznar, en alusión, se dice, a Israel y a Estados Unidos: "Hace días comprobamos en el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes, de esos aliados con los que conviene contar en las crisis". Leo también lo dicho por la Encargada de Negocios, que, aunque muestre el gran malestar de su país por la postura del actual Gobierno español, desmintiendo unas palabras de Sánchez sobre el origen de la crisis, es cuidado y diplomático en su papel. Pero la frase del expresidente se me ha encasquillado, y vuelvo a ella una y otra vez para tratar de interpretarla, hasta llegar a dudar de mi comprensión lectora. Al final opto por el título de este billete: debe de tratarse de un error.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
- Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta en carretera pero llevar la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
- La DGT explica porqué los conductores nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el permiso de conducir a partir en 2027: se endurece la norma
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: genera un flujo de aire más fuerte que los secadores de pelo convencionales
- El pueblo de Oviedo que exige el traslado de la parada del bus al Instituto, que está a 1,6 kilómetros de las casas: 'Luego se habla de conciliación
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora sin bolsa más potente y barata del mercado: garantiza una limpieza profunda del polvo