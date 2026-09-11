Frontera, válvulas y llaves

Las declaraciones de hace unos días de un periodista marroquí en un canal de televisión español pueden dar lugar a dudas. Ese colega aseguraba que todo el pueblo magrebí defendía la marroquinidad de Ceuta y Melilla. Lo decía sin plantear razones políticas y solamente lo aseguraba por argumento geográfico. Pruebas, ninguna. Intereses políticos-económicos parece que tampoco.

Después de haber hecho un centenar de guardias para vigilar la frontera con Marruecos, después de haber retrasado mi licenciatura militar durante meses por el acoso marroquí, creo que puedo pronunciarme sobre el tema.

La reivindicación de las dos ciudades como territorio del reino norteafricano ya comenzó en tiempos del abuelo del actual rey, Mohamed VI. El monarca que se hizo cargo del territorio cuando España dejó su protectorado, Mohamed V, ya insinuó, y repito insinuó, la marroquinidad de Ceuta y Melilla. Pero sus insinuaciones no pasaron de eso. Eran años de liberación de colonias africanas que mantenían países europeos, principalmente Francia, Reino Unido y Bélgica.

El hijo de Mohamed V, el heredero Hasan II, fue más contundente. Incordió al Gobierno franquista, que ya estudiaba la descolonización de Ifni, según manifestó Manuel Fraga en una cena con estudiantes de periodismo en los últimos años de la década de 1960, noticia que no se podía publicar, producto de la característica verborrea del entonces Ministro de Información y Turismo. Hasan II recibió como un triunfo la territorialidad de la provincia de ultramar de Ifni y se envalentonó. Así, cuando el franquismo muy descompuesto se desentendió del Sahara, también oficialmente provincia de ultramar, con representantes en las Cortes Españolas, el envalentonado Hasan II comenzó a reivindicar el territorio rico en fosfatos. Los saharauis quisieron gobernar la zona dividida entre Marruecos y Mauritania pero fueron abandonados y el monarca reivindicó su marroquinidad lanzando a más de trescientas mil personas al desierto, la famosa Marcha Verde. La presión había comenzado tiempo antes cuando la armada de Hasan II se dedicó a apresar a pesqueros andaluces y gallegos que faenaban en las “entonces” aguas internacionales del Sahara. La hostilidad marroquí hizo que el Ejército español se acuartelase, se suspendieron permisos y licencias. Fueron meses desinformados para el común de los españoles, ya acostumbrados a la censura informativa.

Es decir, las reivindicaciones marroquíes fueron creciendo pero en lo tocante a las dos ciudades españolas del litoral norte las peticiones de liberación siempre fueron moderadas. Declaraciones con motivo de las fiestas reales. La razón hay que buscarla en la importancia que siempre han tenido como válvula de escape para la situación política de la dictadura local. Por Ceuta y Melilla entraba Europa, se comerciaba con la civilización europea. Tal es así que, a pesar de tener Marruecos un gran puerto en la vecina Nador, el comercio exterior marítimo entre los dos países se hacía a través de Melilla. Grandes contenedores se desembarcaban en España para luego pasar la frontera hacia el Nador del reino alauita.

Recuerdo una cena en Marraquesh tras una invitación a periodistas y “famosos” españoles para promocionar Air Maroc, las líneas aéreas marroquíes. En cada mesa teníamos a un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, promotor e invitador de la promoción. En el curso de la cena el funcionario nos contó a todos mis pasos por Melilla, con unos detalles que reflejaban la labor del Servicio de Información Militar y los conocimientos que tenían sobre la España que gobierna la ciudad española. No recuerdo que mencionase la marroquinidad de la “colonia” española. Sobre todo teniendo en cuenta la vecindad melillense con la comarca del Rif, de inefable recuerdo para las reivindicaciones marroquíes.

Provocaciones reivindicativas suele haber de vez en cuando (el islote de Perejil, el minúsculo archipiélago de Alucemas…) en zonas próximas a los palacios de descanso del monarca. Pero sin Ceuta y Melilla la Europa democrática que mantiene relaciones con Rabat quedaría muy lejos. Y las relaciones comerciales, tras el acuerdo de Mercosur, posiblemente se cerrarían. No sé si en el futuro la situación seguirá siendo la misma. Quizá dependa de quien esté gobernando las potencias mundiales. Pero a corto plazo, grite y golpeé la ultraderecha, son preciosas válvulas y llaves para Marruecos.