Carlos José Martínez es músico

Cuando saltan las alarmas, un millón de resortes interiores y exteriores se ponen de acuerdo para salir al rescate. La precipitación, propia de la condición humana, hace no pocas veces que esa respuesta automática no sea siempre la que traiga consiga la mejor solución o, al menos, la apropiada.

PISA, que se corresponden con el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes en sus siglas en inglés, es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los estudiantes en matemáticas, ciencia y lectura. Su objetivo es proporcionar datos comparables que posibiliten a los países mejorar sus políticas de educación y sus resultados, ya que en este análisis no se evalúa al alumno, sino al sistema en el que está siendo educado. Y claro, las alarmas han saltado al reseñar –no es la primera vez y me temo que no será la última– que España está en un momento feo. Que la calidad de las respuestas de nuestro alumnado es prácticamente un suspenso en lectura y en matemáticas. En realidad todo el mundo desarrollado experimenta una bajada continuada que incluye a países que tradicionalmente han superado con creces las expectativas; a saber, Japón y Corea.

Se advierte una falta de disciplina evidente –algo que los docentes y los académicos de la cosa llevan advirtiendo desde hace más de diez años– y una baja perseverancia en aquellas tareas que resultan más difíciles de los habitual o representan una amenaza ante el reto presentado.

La propia Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Milagros Tolón, subraya que en el centro del problema está la falta de comprensión lectora de nuestros hijos. No le falta razón, pero le faltan algunos ángulos clave.

Algunos críticos con su colega Celaá han advertido rápidamente en redes que todo es un problema de la LOMLOE, aprobada en 2006 cuando aquella era ministra del ramo. Ley que pone el acento en la convivencia ciudadana, en el desarrollo de estrategias que favorezcan habilidades y valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, fomentando el espíritu crítico, la iniciativa personal, la cre-a-ti-vi-dad, esa especie de maldición que perfuma nuestros proyectos educativos pero que en realidad detestan propios y ajenos por la responsabilidad que supone atender a aquellos alumnos con otras prioridades e intereses, y por supuesto, el uso de las tecnologías.

Comprensión lectora, sumada a la falta de interés, a la cantidad de información y esa adicción perversa del scroll infinito, al que hemos decidido culpar, algo muy nuestro, hace que a poco que alguien se despiste, termine por vivir alejado del sistema, en el que ya sobreviven –mayoritariamente mujeres– aquellos con una resiliencia académica y cultural casi sobresaliente y con familias que aún entienden y apuestan por seguir acompañando a sus hijos en sus procesos de maduración personal. No hay universidades abiertas de padres y madres, ni másteres para educadores a tiempo parcial con jornada laboral y tres hijos. Sigue existiendo una propuesta educativa pública, pero también concertada y privada, que cada equis años se enfrenta a la pesadilla del cambio de ley que no hace sino alejarnos de la posibilidad real de hacer de la educación de nuestros hijos una verdadera cuestión de estado. Ni colores, ni identidades, ni postulados, ni ideologías. Ni pública, ni privada. Educación de calidad y educación con calidad y calidez, con docentes felices, bien dotados, acompañados en su tarea, financiados adecuadamente, ratios ajustadas a la realidad y a la necesidad, nuevos centros, nuevas ideas, pero sobremanera, un gran acuerdo que permita extraer sin ambages el talento y la creatividad con la que inician su vida escolar estos estudiantes. ¿Lo creen posible?

Y de paso, leer juntos en casa, con cualquier pretexto. Pero sentarse a leer incluso cuando no apetezca hacerlo. Los niños reeditan lo que ven y viven y experimentan a través de nuestra vivencia y expectativa.

No existen las recetas mágicas, pero frente al desánimo, seguimos poniendo nuestra confianza en cuantos han decidido hacer de la enseñanza su vocación primera. Feliz regreso al cole. En buena hora.