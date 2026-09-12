No me resulta fácil escribir estas líneas. Quienes me conocen saben que no es la palabra lo que me suele faltar, sino que hay momentos en los que las palabras, por muchas que uno tenga, se quedan cortas. Este es uno de esos momentos.

El abrazo de mi tierra

"Hijo Predilecto de Asturias".

Llevo tiempo dando vueltas a esas cuatro palabras, y cada vez que las repito me tiembla algo por dentro. Porque esta tierra no es para mí un escenario ni un decorado. Esta es la tierra que me vio nacer. La que me enseñó a caminar, a caerme y a levantarme. La que me puso delante sus montañas para que aprendiera que las cosas que valen la pena están siempre arriba, y que hay que subirlas paso a paso, sin atajos. La que me trajo el sonido del mar para recordarme que hay algo más grande que uno mismo, algo que no se detiene, algo que no se rinde.

Y ahora Asturias me dice que soy su hijo predilecto. Y yo, que creía tenerle ya todo dicho a esta tierra, descubro que me faltaba lo más difícil: darle las gracias por quererme tanto.

Quiero dar esas gracias mirando a la cara a quienes se las debo.

Gracias a los que estuvieron conmigo en los años difíciles, cuando hacer política en Asturias era un ejercicio de fe y de resistencia. A los que me acompañaron en las derrotas, que fueron muchas. y en las victorias, que fueron menos pero supieron mejor. A los que me enseñaron que se puede discrepar sin despreciarse, que se puede competir sin odiarse, que la persona siempre está por encima de la ideología.

Gracias a quienes han promovido esta distinción. No se me escapa que este reconocimiento nace de quienes fueron mis adversarios políticos durante afios. De quienes estuvieron enfrent e, no detrás ni al lado, sino enfrente. Durante décadas nos batimos en las urnas, en los parlamentos, en los debates, en las plazas. Nos dimos con todo, como es justo y como debe ser en democracia. Pero siempre –siempre– con una línea que ninguno de los dos cruzó: la del respeto.

Que ellos, desde la otra orilla, hayan tenido la generosidad de mirar más allá de las siglas y de los colores para reconocer a una persona, dice mucho más de ellos que de mí. Dice que en Asturias la política puede ser noble. Dice que aquí la rivalidad no tiene por qué ser enemistad. Dice que esta tierra cría gente de una pasta especial, capaz de honrar al adversario cuando cree que lo merece. A ellos, mi agradecimiento más sincero y más emocionado. Han dado con ello una lección que debería estudiarse en todas las escuelas de política de este país.

Si algo he aprendido en tantos años de vida pública es que los puentes más sólidos no son los que se tienden entre quienes piensan igual, sino entre quienes piensan distinto y aun así se reconocen. Ese gesto es uno de esos puentes. Y me siento honrado de estar en medio de él.

En un régimen democrático el adversario político nunca debe ser considerado como enemigo.

Hice de mi vida, y lo sigo haciendo, un acto de servicio a la sociedad. En eso consiste mi vocación política: luchar para conseguir acuerdos buscando puentes que los faciliten y no propiciando muros que impidan llegar a conseguirlos. Intento impedir que la crispación se apodere de una sociedad que, de esta manera, se aleja cada vez más de la clase política.

Gracias a mi familia, que soportó las ausencias, los horarios imposibles, las cenas frías, los domingos robados. Que creyó en lo que yo hacía cuando ni siquiera yo estaba seguro de estar haciéndolo bien. Todo lo que soy se lo debo a quienes me esperaban en casa sosteniendo lo que yo no podía sostener solo.

Gracias a los compañeros de camino. A los que siguen y a los que ya no están. A los que dieron tanto como yo o más que yo y a los que nadie nombra ni nombrará nunca, porque la política, como la vida, es injusta en el reparto de los reconocimientos.. Si este título pudiera partirse en pedazos, repartiría uno a cada persona que me acompañó, porque nada de lo que hice lo hice en soledad.

Y gracias a Asturias. A toda ella sin distinción. A la Asturias de las cuencas mineras, que me enseñó lo que significa la digniducl del trabajo y el orgullo de levantarse cada día para bajar a lo más oscuro del pozo y volver a subir. A la Asturias de los puertos de montañia, de los pastores,del ganado que pace en los altos mientras las nubes pasan por debajo. A la del Narcea y la delNalón, la del Sella y la del Navia. A la de los pueblos que se vacían y resisten, con esa cabezonería asturiana que es, en el fondo, nuestra mejor virtud. A la de las ciudades que crecen sin olvidar de dónde vienen. A la Asturias que madruga y a la que trasnocha. A la que canta y a la que calla. A la que pelea siempre, siempre, contra todo y contra todos, porque lleva en la sangre esa terquedad hermosa de no rendirse jamás.

Me decía una vez un viejo amigo que la vida de un hombre se mide por las huellas que deja y por los puentes que no se derrumban cuando él se va. No sé qué huellas habré dejado. Ahora, como presidente del Instituto del Conocimiento de Asturias, sé que sigo caminando y que no me corresponde a mí juzgarlo. Pero sí sé que si algún puente construí, fue porque a cada lado había alguien dispuesto a cruzarlo. Los puentes no los levanta uno solo: los levanta la voluntad de encontrarse.

Dicen que ser hijo predilecto es un honor. Y lo es. Pero yo lo recibo no solo como una medalla que se cuelga en la solapa, sino como un abrazo. El abrazo de la tierra que me vio nacer a un hombre que solo intentó, con más errores que aciertos, devolver algo de lo mucho que ella le dio.

Nací asturiano por fortuna. Viví como asturiano por elección. Y ahora, si Asturias me llama hijo predilecto, solo puedo responder con lo único que tengo y que siempre será suyo: Gracias, Asturias. Todo lo que soy te lo debo.