Opinión
El cancionero de la "política tributo"
Los mandatarios de ahora no son como los de antes
La nostalgia ha dejado de ser una melancolía inofensiva para convertirse en modelo de negocio. En las salas de conciertos triunfan la «bandas tributo»: grupos de músicos solventes que fingen ser Queen, Mecano o Héroes del Silencio para que un público maduro y fatigado recite estribillos de su juventud por una entrada razonable. Viendo el panorama, resulta inevitable preguntarse cuándo trasladaremos esta genialidad a las instituciones para combatir la evidente mediocridad del debate público.
Imaginen el formato: remedos de la Transición girando por parlamentos autonómicos. En lugar de soportar discursos insípidos fabricados por el asesor de comunicación de turno, pagaríamos gustosos por ver a un doble de Adolfo Suárez apelando sinceramente al consenso; o a un imitador de Felipe González desempolvando la chaqueta de pana y la oratoria afilada. Actores políticos de reparto que, sin la ambición de aportar una sola idea original, reproduzcan con disciplina los grandes éxitos del pasado.
El problema, como siempre, reside en el casting. Siempre habrá un diputado rufián creyéndose la reencarnación de Azaña o Cánovas, pero la cruda realidad se parecerá más a un aficionado desafinando en el karaoke de las fiestas de su pueblo.
Quizás el futuro de la democracia no consista en regenerar la política, sino en asumir con resignación que las viejas glorias ya escribieron las mejores composiciones. Si la auténtica altura de Estado hoy cotiza a precio de entrada VIP inaccesible, conformémonos con el espectáculo de imitación. Que suene el repertorio de siempre, aunque sea en playback.
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