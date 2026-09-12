Opinión
Cicatrización circadiana
La hora del día importa más de lo que imaginamos. Nuestro organismo adapta muchas de sus funciones al momento del día siguiendo ritmos que se repiten aproximadamente cada 24 horas, conocidos como ritmos circadianos. Gracias a ellos, numerosos procesos biológicos presentan distintos niveles de actividad a lo largo de la jornada. La cicatrización es uno de ellos. Diversos estudios han observado que las heridas y quemaduras sufridas durante el día pueden cicatrizar más rápidamente que las producidas por la noche. Una de las claves está en las células que intervienen en la cicatrización, cuya movilidad es mayor durante nuestras horas de actividad. Estos hallazgos plantean una interesante posibilidad: tener en cuenta la hora al programar determinadas intervenciones quirúrgicas podría favorecer la cicatrización.
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