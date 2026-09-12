Desde el colesterol total al LDL

La semana pasada finalizaba mi artículo sobre la historia del colesterol diciendo que el problema es el exceso de HDL. Fue un error tipográfico, me refería al LDL como seguramente los lectores advirtieron. Eso me da ocasión para contar cómo se llegó al consenso, no universal, de las cifras ideales de colesterol y sus fracciones.

El primer intento fue puramente estadístico: ¿qué es la normalidad? Pues lo que abarca el 90% de la población. De manera que ese 5% que está por encima o por debajo es anormal. Como por debajo no se pensaba que hubiera problema y el 95 percentil del colesterol, en los laboratorios de EE UU que dieron datos, era 280, esa fue la cifra.

Unos años más tarde, ya en la década de 1960, fueron apareciendo estudios de cohortes: población voluntaria a la que medían su colesterol al inicio del estudio y mediante un seguimiento constante recogía los casos de enfermedad cardiovascular que fueran ocurriendo. Observaron que había casos en todos los niveles de colesterol de la sangre pero que a partir de 240 mg la cosa se enturbiaba de manera que el riesgo de esas personas frente a las que tenían 200 se multiplicaba por 3. Así que se definió, durante muchos años, hipercolesterolemia a partir de 240. Entonces había algunos medicamentos que ayudaban a reducirlo pero eran poco eficaces y tenían muchos efectos secundarios.

El siguiente paso para definir hipercolesterolemia aprovechó la ingente investigación sobre el tema, tanto la que provenía de estudios de cohortes como de ensayos clínicos. Con estos últimos se podía ver cuánto se reducía la enfermedad cardiovascular con los diferentes niveles de colesterol que se conseguían con la medicación. Al mismo tiempo nace el concepto de riesgo coronario, un sistema matemático de clasificación basado en la presencia y magnitud de los factores de riesgo conocidos: edad, sexo, colesterol, tabaquismo, tensión arterial y más recientemente glucemia. Las tablas con la puntuación se basaban en la muy rica experiencia del estudio de Framingham que llevaba más de 50 años siguiendo a una población casi cautiva. Pero ese modelo no se consideraba aplicable a Europa y menos a España donde nuestro riesgo cardiovascular es mucho más bajo que el americano. La Sociedad Europea de Cardiología y la Española sacaron sus tablas, que son las que debemos utilizar.

Pero durante ese tiempo, las últimas décadas del siglo XX se aprendió que la cifra de colesterol total era un indicador grosero porque se compone de tres fracciones, dos que incrementan el riesgo, las que hay que controlar, y otra que lo reduce, la que conviene tener alta. Esa es la situación de muchas mujeres con colesterol alto: a expensas del HDL. Entonces se dijo, basado en el perfil de deportistas y personas sanas, que había que tender a tener un colesterol de menos de 240 y que al menos el 20% fuera HDL.Esto desencadenó un movimiento para encontrar formas de elevar el HDL. El alcohol, especialmente el vino tinto ganó prestigio por su teórica capacidad de incrementarlo, también el ejercicio. Y se diseñaron algunos fármacos. Pero ocurrió que cuando con ellos se lograban cifras muy altas no solo no se reducía el riesgo sino que aumentaba, por toxicidad e hipertensión. Así que ya no es un objetivo tener un HDL alto a pesar de que este colesterol tiene un papel preventivo inapelable: recoge el exceso de los tejidos periféricos y lo lleva al hígado para metabolizarlo.

En la actualidad, la mayoría de las sociedades científicas ya no recomiendan una cifra de colesterol total sino de colesterol no HDL condicionada al riesgo base de enfermedad cardiovascular. Es decir, ya no se habla de 240 o 200, lo primero es conocer el riesgo cardiovascular a 10 año con un calculador y en función de ello hacer recomendaciones. Hay varios. Incluso la OPS tiene el suyo, pero no para nuestro país. En España yo me fiaría del de la Sociedad Española de Cardiología que es el mismo de la Sociedad Europea de Cardiología, disponible en su página web. En no diabéticos y sin enfermedad cardiovascular presente, utiliza 6 parámetros: cifra de colesterol total y de LDL, la tensión arterial sistólica, edad, sexo biológico y tabaquismo. La primera recomendación es adoptar o mejorar los hábitos saludables y en los casos de riesgo bajo o mediano considera que con eso es suficiente si se logra un LDL de menos de 100. Si no, hay que acudir a la medicación, a las estatinas, como hay que hacerlo cuando el riesgo es alto. Entonces se fija un LDL de menos de 60.