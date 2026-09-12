Opinión
Gustavo Bueno Sánchez
Un escepticismo compatible con una inmarcesible amistad
Al iniciarse el curso 1960-1961, en el que Vidal Peña había de culminar brillantemente su cuarto curso de Derecho, se incorporaba Gustavo Bueno como catedrático de Fundamentos de Filosofía al centenario caserón de la calle San Francisco. Un año después, en noviembre de 1961, en el periódico estudiantil "Autenticidad", portavoz del SEU de Oviedo, dirigido precisamente por Vidal Peña, aparecía la primera entrega de una serie que Bueno dedicó a reflexionar sobre "¿Qué es la Universidad?". A finales de ese curso, en mayo de 1962, a punto de licenciarse, publicó Vidal en el número 24 de "Autenticidad" un brillante artículo titulado "Un libro humorístico", donde hacía una crítica demoledora a un libro recién publicado por el profesor de religión de la Universidad, un canónigo que inmediatamente respondió en "Región" con ocho artículos insultantes contra Bueno.
Desde entonces Vidal Peña, Juan Cueto e Ignacio Gracia Noriega fueron los principales amigos y compañeros de viaje de Gustavo Bueno, jóvenes de una generación posterior. Vidal decidió consagrarse a la filosofía: cursó Filología Románica, pues no había entonces sección de Filosofía en Oviedo. En 1972 se doctoró con su tesis sobre "El materialismo de Espinosa", el mismo año en el que aparecieron los "Ensayos materialistas". Y diez años después, ya catedrático de Filosofía, fue de los impulsores, con Juan Cueto, de "Los Cuadernos del Norte", y tantas cosas más.
He tratado a Vidal Peña durante al menos 60 años, y siempre he admirado su rigor, amabilidad e ironía, precisión como traductor, fina y descarnada crítica, aparente apartamiento de los asuntos mundanos, cultivando un escepticismo que no era incompatible con el rigor filosófico y una inmarcesible amistad.
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