Dice el refranero que no es prudente esperar resultados si no hemos realizado una aportación personal, un esfuerzo. Lo resume bien claro: "Manos que no dais, ¿qué esperáis?".

En España se han aprobado cuatro leyes orgánicas en el siglo XXI para regular la educación: LOCE, LOE, LOMCE y LOMLOE. Algunas fueron derogadas, la última tiene como acrónimo LOMLOE porque es una Ley Orgánica que Modifica la Ley Orgánica de Educación. Una ley que modifica otra ley. Hay quien apuesta que la siguiente se llamará LOMLOMLOE porque será una Ley Orgánica que Modificará la actual LOMLOE. Ninguna de esas leyes se aprobó por consenso, no existe una visión común y unificada en relación a la educación de nuestros niños y niñas. En ninguna de esas leyes se reguló que hubiera asignaturas sobre informática. En ninguna de esas leyes se consideró oportuno que se creara una especialidad en la titulación de magisterio para que haya maestros y maestras formados específicamente para educar a nuestros jóvenes sobre qué es un ordenador, cómo funciona, qué son las redes sociales, qué es la privacidad y por qué importa… Sobre estos temas no hay estudio ni exámenes. ¿Qué sabe un niño o una niña españoles sobre cómo dar un buen uso a la informática?

Ahora llegan los resultados de PISA. La BBC titula que "España obtiene los peores resultados educativos de su historia" y hay quien dice que el problema son las pantallas. Creo que la explicación no es tan simple pero, en parte, quizá se derive de que hace unos años hubo quien dijo que había que sustituir los libros por pantallas y hubo quien hizo caso. Hubo, y hay, aulas en las que se eliminaron los libros por completo. Ahora llevamos tiempo dando la vuelta a la tortilla y resulta que echamos la culpa de todo a las pantallas. Hay quienes sugieren que hay que eliminarlas por completo de las aulas. Bendito país el nuestro, todo o nada, conmigo o contra mí, o todos con pantallas todo el tiempo o nadie con una pantalla en ningún momento. Decía Aristóteles que la virtud se encuentra siempre en un punto medio entre dos extremos viciosos. Ni las pantallas deben ser prohibidas ni son el único medio que debe usarse en las aulas.

Por otro lado tenemos la tan manida falacia de los "nativos digitales": los menores no cursan una asignatura en la que se les explique lo que es la privacidad o que las redes sociales están diseñadas para maximizar el tiempo que las personas les dedican, pero esperamos que usen la tecnología de forma innata. No les damos las herramientas necesarias, no les echamos una mano: ¿qué resultado podemos esperar?

Además en esto del uso de pantallas demasiados individuos ven la paja en ojo ajeno y no se percatan de que tienen una viga en el propio. Uno de los resultados que más me impactaron del último informe que hemos hecho en el Consejo General de Ingeniería Informática con UNICEF y la USC sobre el uso de los dispositivos móviles en la infancia y la adolescencia es que el 23,7% del alumnado señala que sus padres o madres tienen por costumbre utilizar el móvil para enviar WhatsApp o consultar el correo durante las comidas o cenas familiares. ¿Qué podemos esperar que hagan los niños y niñas si el ejemplo que se les da es ese?

Dicen que Einstein decía que hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes es una locura. Convirtamos la educación en un objetivo estratégico nacional y dejemos de cambiar de ley como si fuera una camisa usada. Utilicemos en las aulas pantallas y libros, ambos, y muchos otros materiales, mejorando la dotación de los centros educativos. Incluyamos una asignatura sobre informática en el currículo desde, al menos, la educación primaria. Seamos conscientes de que los adultos somos quienes damos ejemplo a nuestros hijos e hijas. Y, por favor, escuchemos, atendamos y apoyemos a los docentes, maestros y maestras, a todo el profesorado: ellos son la clave.

Manos a la obra.