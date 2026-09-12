Opinión
David Alvargonzález
Un profesor ameno y un escritor fantástico
Vidal Peña fue una persona extraordinaria en muchos aspectos. Mi director de tesis fue Gustavo Bueno, pero me considero discípulo de los dos, porque formaban un tándem maravilloso en la Facultad de Filosofía cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral.
Era una persona muy completa, muy íntegra, un referente ético, moral y de personalidad. Un gran conversador, una persona muy sabia y muy culta y, sin embargo, nada pedante. También extraordinariamente inteligente, con unas capacidades realmente desbordantes.
Era muy de Oviedo, de estos ovetenses ácidos e irónicos. Sus clases eran muy buenas y amenas, precisamente por ese tono irónico. Y era un escritor fantástico, un excelente prosista filosófico.
Le gustaban el fútbol, los toros, sabía mucho de ópera... Tuve el privilegio de acompañarle muchas veces a la ópera.
En lo personal, su hija Catalina se crió prácticamente con mis hijos, con muchos encuentros familiares en los veranos en Llanes.
Haberle conocido ha sido una suerte en todos los sentidos.
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