Opinión
José Antonio Gómez Rodríguez
Una sabiduría difícil de alcanzar
Maestro de maestros, Vidal Peña fue un profesor excepcional en en la vieja Facultad de Geografía e Historia de la Universidad ovetense, al que yo conocí cuando quería ser musicólogo.
Jamás olvidaré sus clases de Historia de la Filosofía los lunes, miércoles y viernes a las ocho de la mañana. Con los ojos cerrados, repasaba con sabiduría saberes que a los pocos madrugadores que asistíamos a sus clases nos entusiasmaban.
Yo me interesé especialmente por un artículo suyo sobre Schopenhauer y la música, tema al que dediqué mi tesina de licenciatura.
Me dirigía a él con reverencia, y con temor, consciente de hablar con una persona cuya sabiduría era difícil de alcanzar. Nos unió siempre un amor casi enfermizo hacia la música. En su caso, hacia la ópera, de la que disfrutaba en las noches soleadas del teatro Campoamor.
No le olvidaré nunca.
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