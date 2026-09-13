Arrancar el motor diésel

El mismo Adrián Barbón que apenas dos días antes diagnosticaba al líder del PP, Álvaro Queipo, un «síndrome electoral precoz» reconoció ayer, en el siempre emblemático acto anual de Funeres, que el contagio se extiende también a la Federación Socialista Asturiana (FSA). Eso sí, no quiso señalarse como contagiado al matizar que el Gobierno continuará a velocidad de crucero, pero el partido empieza a acelerar. Izquierda Unida abrió también el curso político en Candás. Barbón hizo algo más: inauguró prácticamente la campaña.

Y, por si alguien había llegado recientemente de Marte y no lo sabía, despejó la primera incógnita: volverá a ser candidato a la Presidencia (nadie dará un paso para evitarlo) y afrontará unas elecciones que él mismo augura «muy complejas».

Quedan algo más de ocho meses para reconstruir músculo. La campaña de escucha que la FSA iniciará el próximo día 19 en Avilés persigue recuperar un pulso debilitado. La actividad ordinaria de muchas agrupaciones quedó congelada durante la pandemia y nunca recuperó plenamente su temperatura anterior. El sanchismo desterró a los sectores disidentes y estableció una aparente hegemonía que, sin embargo, ha ido mostrando fisuras que se agrandan. Tras siete años de Gobierno la política se ha mudado de las casas del pueblo a los despachos.

Ni siquiera algunos procesos de elección de candidatos locales están siendo motores de ilusión. En Oviedo, donde Sergio Llera será el cartel, el proceso terminó arrojando a la dirección local a una gestora. En Gijón, la disputa es aún más áspera, con una ajustada búsqueda de avales y el riesgo de que el resultado dinamite equilibrios internos. La pluralidad puede fortalecer a un partido, siempre y cuando no obedezca a un anticipo de las cuitas internas por conservar el poder o castigar a quien lo tiene.

A todo ello se añade Madrid. Los errores, escándalos, investigaciones y dificultades del PSOE nacional causan «shock» interno. Y las discrepancias de Barbón con Ferraz, aunque sean basadas en la defensa de los intereses de Asturias (no todas, como las recientes posiciones sobre Ceuta) producen efectos paradójicos. Algunos socialistas reclamarían una oposición más dura frente a determinadas decisiones de Sánchez, pero otros contemplan con desconcierto que su presidente abra espacios de confrontación con el Gobierno central.

Al otro lado tampoco reina la tranquilidad. El PP asturiano arrastra históricamente una extraña propensión a combatir contra sus propias expectativas cuando empieza a percibir el poder cerca. Los populares enarbolan encuestas, pero la letra pequeña tampoco es tan positiva: depender de Vox, sin que los populares obtengan un significativo y amplio estirón electoral, no constituye una victoria dulce, sino una dura servidumbre. Los populares deberán centrar sus esfuerzos en defender propuestas de gobierno más allá de la repetición de consignas. Y garantizar que las mantendrán cuando los de Abascal saquen la lista de exigencias.

PP y Vox saben que durante ocho meses competirán también entre ellos mismos. La FSA, en cambio, todavía no busca frontalmente la concentración del voto de izquierda. Su apelación es la de resistir.

Resistir el cambio de ciclo, la entrada de Vox en la ecuación del Gobierno asturiano y también ese viento derechizante internacional que Barbón convirtió ayer en marco de su discurso. Después de siete años en el poder, resulta difícil presentarse como el cambio. Resulta bastante más natural presentarse como el dique, conscientes de que los mensajes populistas se propagan rápido y son de fácil consumo. La FSA de las redes sociales ya se da cuenta de que explicarse exige conversación.

«La militancia socialista es diésel», me decía recientemente un dirigente regional. En Funeres Barbón ha dicho que quiere volver a arrancar el motor y comprobar si el tiempo en el garaje ha pasado factura. Antes de convencer a Asturias de que no cambie de Gobierno, necesita volver a convencer a los suyos de que merece la pena salir a defenderlo. n