Las investigaciones del Sudario de la Catedral se iniciaron tras la visita que Giulio Ricci hizo Oviedo en el año 1965. Sabemos, por sus escritos, que el grupo de investigación de la Sábana Santa de Turín, al que pertenecía, dudaban sobre cuál de las dos telas que menciona Juan en su Evangelio era la que tenían en Turín: si el sudario o los lienzos, ya que San Juan habla, por una parte, de los "lienzos caídos" y, por otra, del "sudario" colocado en otro sitio (Juan 20,14).

Con este interrogante de fondo, llegó un día a manos de Ricci un documento en el que aparecía la expresión: "Sudarium domini... Oviedo". Quedó conmovido, pues por primera vez aparecía un documento que hacía referencia a otra tela que podía responder a su pregunta. Por este motivo, Ricci se trasladó a Oviedo. Y tras hablar con el cabildo e inspeccionar el sudario consideró que podría ser auténtico y recomendó investigarlo.

En los años ochenta se trasladó a Oviedo el ingeniero Guillermo Heras Moreno, enviado por su empresa para finalizar las instalaciones de la central térmica de Lada. Heras fue el verdadero promotor de las investigaciones y demás iniciativas relacionadas con el Sudario, siendo una de las últimas la creación de una asociación entre cuyos fines se incluyen la conservación, la difusión y la investigación del sudario.

Historia de la investigación del Sudario de Oviedo

El primer paso consistió en analizar las manchas. El Dr. Vigil, hematólogo de nuestra generación, tras un análisis microscópico observó unos corpúsculos que podrían corresponder a hematíes y recomendó estudiarlo en un centro especializado. Guillermo Heras se puso en contacto con el profesor Villalaín. Tras enviar la muestras a tres laboratorios y ser sometidas a métodos específicos de tinción, los tres coincidieron que se trataba de hemoglobina humana del grupo AB.

A continuación, se trató de determinar la antigüedad de la tela. Felipe Montero Ortego, ingeniero técnico químico, analizó su composición y la de los elementos superpuestos. Comprobó que el sudario está formado por fibras de lino y tejido con torsión en Z, técnica habitual en las regiones del Imperio romano entre los siglos I a. C. y VI d. C. Los datos técnicos se recogen en su libro "El Sudario de Oviedo: memoria de las investigaciones", publicado en 2020.

Durante el estudio del polen, aparecieron unos corpúsculos que no correspondían a ninguna especie conocida. A petición de Felipe Montero, el grupo de Rafael Sánchez Crespo investigó su procedencia. Mediante análisis cromatográfico y su comparación con sustancias conocidas, concluyeron que procedían de resinas de aloe y estoraque –una mirra barata–. Esto explicaría la conservación de hematíes antiguos adheridos a dichas resinas.

En la datación por carbono 14 participaron, además de Felipe Montero, los profesores de la Escuela de Minas de Oviedo Jesús García Iglesias y Rodrigo Álvarez. Conviene precisar que este análisis no mide únicamente el carbono 14 del lino original, sino también el carbono 14 que aportan los materiales acumulados en el Sudario a lo largo del tiempo, como detalla Montero en el libro citado previamente. La contaminación posterior con carbono más reciente explicaría que las tres dataciones que se han realizado en el sudario han dado, como promedio, una fecha posterior al siglo I.

Otra gran aportación se debe a Juan Manuel Miñarro, profesor de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, y a Pedro Peinado Rocamora, profesor de Murcia. Ambos han estudiado las posibles coincidencias entre el Sudario y la Sábana Santa. Tomando como referencias las manchas y otros signos de los dos lienzos, constataron una estrecha correlación. Según Sánchez Hermosilla, otro de los investigadores, el número de concordancias supera el que exigiría un forense para concluir en un informe que ambos lienzos cubrieron la misma persona.

"¿Nos está usted diciendo que tenemos en Oviedo, en este lienzo, el acta de lo que ocurrió, a la hora de la muerte de Jesús y su traslado al Sepulcro?", le dijo el actual Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, a Guillermo Heras cuando le presentó al Arzobispo los avances de la investigación del Sudario en representación del grupo de investigación (EDICES).

Efectivamente así es. Aparte de todos los hallazgos enumerados previamente, hay que añadir la explicación de cómo se formaron las manchas. Una vez que se comprobó que se trataba de sangre humana, Guillermo Heras y el Dr. Villalaín construyeron un artefacto que simulaba una cabeza hueca y lo envolvieron en un lienzo. Tras numerosas pruebas vertiendo por los orificios artificiales de la boca y de la nariz un líquido con distintas concentraciones consiguieron reproducir unas manchas en el lienzo similares a las del Sudario.

Ante la imposibilidad de poder explicar en un artículo tan limitado los hallazgos más relevantes del Sudario, es por lo que Heras propuso a varias instituciones de Asturias la construcción de un centro de interpretación. Su finalidad, además de orientar a los visitantes del sudario que se quedan "in albis" ante él, poder presentárselo al Papa en su próxima visita a España. Porque dada la gran importancia que dio a los estudios arqueológicos para la Iglesia en su última carta apostólica, podría estar interesado en conocer de forma presencial las investigaciones llevadas a cabo en esta reliquia por su relevancia para conocer mejor al Jesús histórico, puerta de entrada al Cristo de la fe.