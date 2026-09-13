El informe PISA como advertencia para tomarse la educación en serio

El curso acaba de empezar con avances cuantitativos en la disponibilidad de profesores y una bajada en el número de alumnos por aula. Pero también con señales de alarma por el informe PISA. Situarse en la debacle entre las regiones con menor caída de los indicadores no convierte un retroceso en éxito. Antes de que sea tarde, el Principado necesita tomarse la educación en serio.

Una verdadera política educativa ofrece a cada persona la posibilidad de llegar tan lejos como lo permita su capacidad y dedicación. La aspiración equivocada consiste en repartir equitativamente la mediocridad en vez de elevar el listón. Está en juego la aptitud de una cohorte de jóvenes para desenvolverse en tiempos acelerados, para distinguir la información de la manipulación y para conservar el placer por descubrir.

La enseñanza de calidad incrementa el conocimiento, no facilita los aprobados. Ninguna estadística sobre costes y medios debe ocultar lo que cualquier profesor constata cada jornada. La falta de hábito en el estudio se generaliza. A un elevado porcentaje de niños les cuesta abstraer conceptos y entender enunciados básicos. La lectura prolongada pierde terreno ante una sucesión de estímulos breves y visuales que fragmentan la mente.

El reciente informe PISA acaba de realizar un retrato demoledor del país en unas aulas con una diversidad muy patente y obligadas a encarar una oleada de dimensiones colosales por la Inteligencia Artificial y las pantallas. Nadie tiene derecho a sentirse tranquilo con el hundimiento del mecanismo principal del que disponemos para fomentar la competitividad y el ascensor social.

El Principado puede exhibir con complacencia unos resultados menos malos o anticiparse y empezar a atajar de raíz el problema

El Principado puede exhibir con complacencia unos resultados menos malos que los de otras comunidades: mayor proporción de estudiantes excelentes, el primer puesto nacional en lectura y el cuarto en matemáticas. O puede anticiparse y empezar a atajar las primeras señales de advertencia: Uno de cada cuatro escolares no alcanza el mínimo en lectura. Uno de cada tres tampoco en matemáticas. Con significativos desplomes desde 2022.

Dedicación, constancia y paciencia

La clave no consiste en igualar por debajo para invisibilizar las diferencias. Esa filosofía acaba por castigar a quien despliega su talento y no rescata al rezagado. La equidad bien entendida ayuda a progresar, no a la rebaja del mérito. Necesitamos recolocar la cultura del esfuerzo en el centro del debate. Nunca como desprecio hacia quien atraviesa por dificultades, sino como el reconocimiento elemental de quien se afana por progresar. La autoridad del profesor constituye otro pilar a reconstruir. Enseñar exige un espacio en el que imperen seriedad, serenidad y respeto. Estudiar requiere dedicación, constancia, concentración y paciencia.

Con la influencia desordenada de las redes sociales e internet sobre los menores y su privacidad, estamos alumbrando una quinta hiperconectada y, al mismo tiempo, más vulnerable a comportamientos de redil. No se trata de declarar la guerra a la tecnología. Sí de ponerle coto como sustituta del esfuerzo intelectual y el razonamiento.

Convertir cualquier dificultad en un problema del sistema y la exigencia, en una amenaza al bienestar conduce a una escuela inútil para la vida real. Los políticos han usado demasiadas veces la educación como bandera partidista. Urge un pacto estable que no salte por los aires cada legislatura y que fije el rumbo a medio plazo. Las familias han delegado en los colegios tareas que les corresponden. Y los alumnos necesitan recuperar la curiosidad: preguntar y buscar respuestas.

Aprender es la forma de crecer. De ello depende que esta generación comprenda el mundo que le ha tocado y navegue con criterio propio. Los asturianos de la precariedad, la vivienda imposible y la incertidumbre económica no se merecen quedar también desarmados por una educación fallida.