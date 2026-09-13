Nixtamalizando que es gerundio

El maíz se ha puesto estupendo. No es que haya descubierto ahora sus virtudes. Lleva miles de años alimentando a medio continente americano con una discreción admirable. Pero la gastronomía contemporánea necesita descubrir de nuevo lo que nunca estuvo perdido y, sobre todo, ponerle un nombre suficientemente exótico para que parezca que acaba de desembarcar en Copenhague, por poner un ejemplo. De ahí que la nixtamalización haya pasado de ser una técnica ancestral a convertirse en una especie de contraseña para entrar en determinados restaurantes.

—Aquí nixtamalizamos nuestro maíz.

La frase se pronuncia con la solemnidad de quien acaba de anunciar que ha descifrado una tablilla sumeria. A continuación llega una explicación no siempre exacta sobre el proceso: el calcio, la alcalinidad, la transformación de las estructuras del grano y las propiedades nutricionales. El comensal escucha atentamente, aunque en realidad sólo quería saber si la tortilla que tiene delante sirve para mojar en la salsa del plato donde se sirve. Perdón, el mole.

La nixtamalización, conviene recordarlo antes de que algún cocinero la patente, no es una ocurrencia reciente. Es una técnica antiquísima de las culturas mesoamericanas que consiste, simplificando mucho, en cocer el maíz en agua con cal y dejarlo reposar para después lavarlo y molerlo. El tratamiento modifica el grano, facilita la disponibilidad de determinados nutrientes y permite obtener una masa con propiedades que el maíz simplemente molido no tendría. De esa masa salen tortillas, tamales, arepas en algunas variantes técnicas y un universo entero de preparaciones. Esta maravilla no necesita marketing pero precisamente ahí es donde empieza el problema. La gastronomía moderna tiene la mala costumbre de convertir las cosas simplemente interesantes en grandilocuentes. La nixtamalización es fascinante; explicada con naturalidad, también. Pero en cuanto aparece en una carta escrita con tipografía fúnebre, acompañada de tres adjetivos como "ancestral", "ancestralmente reinterpretada" y "de proximidad", uno empieza a sospechar que el maíz va a costar más que el alquiler de un piso.

Hay además una especie de fiebre por demostrar que uno no utiliza cualquier harina de maíz, sino que selecciona personalmente el grano, conoce su procedencia, controla el agua, calibra la cal, vigila el reposo y muele a mano. Nada que objetar. Al contrario, trabajar bien una materia prima es una de las obligaciones elementales del cocinero. Lo extraño es que ahora haya que presentar la tortilla como si fuese una declaración de principios. El problema, en esto igual que en otros derivados de la gastronomía, nunca ha sido la técnica. Es la impostura que puede crecer alrededor de ella, ya que también hay una mentira en esta moda: la idea de que nixtamalizar convierte automáticamente cualquier cosa en alta cocina. No. Una mala tortilla nixtamalizada sigue siendo una mala tortilla, un queso elaborado con leche cruda no tiene por qué ser mejor que uno de leche pasteurizada, del mismo modo que un mal vino biodinámico sigue siendo malo aunque alguien haya enterrado una cornamenta en la viña siguiendo las fases de la luna. La técnica no absuelve al cocinero. Y hay otra confusión todavía más divertida, que es el hecho de creer que cuanto más ancestral sea una técnica, más virtuoso resulta quien la emplea. Si así fuera, cualquier señor que hiciera fuego frotando dos palos tendría asegurada una estrella Michelin o un sol de Repsol.

La verdadera grandeza del maíz no está en que ahora lo reivindique cualquier restaurante de moda o de tres al cuarto, sino en que durante siglos haya sido capaz de alimentar, sostener y construir culturas enteras sin necesitar una campaña de comunicación. Hay algo profundamente moderno en apropiarse de esa humildad y convertirla en lujo. La modernidad —o la "modernosidad", que diría el inolvidable Umbral— está llena de aprovechados. El humilde grano de maíz llega al plato después de haber sobrevivido a imperios, conquistas, industrializaciones y modas, y allí lo espera un chef dispuesto a explicarle al cliente que acaba de descubrirlo. También existe una cuestión de justicia gastronómica. Cuando una técnica popular se incorpora a la alta cocina, convendría preguntarse qué ocurre con las personas y culturas que la han mantenido viva. El peligro es que la cocina occidental vuelva a hacer lo que tantas veces ha hecho: descubrir con mantel de lino aquello que otros llevan haciendo durante generaciones con las manos desnudas. Entonces la tortilla deja de ser tortilla y pasa a ser "soporte de maíz de raíz mesoamericana", o cualquier otra gilipollez que se le ocurra al tonto de turno. Es cuando uno empieza a echar de menos las explicaciones sencillas. La nixtamalización de marras merece atención, pero no reverencia. Hay que conocerla, dominarla y utilizarla cuando tenga sentido. También aceptar que no todo plato mejora porque el cocinero haya pronunciado la palabra "cal". Muchas veces una buena tortilla necesita exactamente buen maíz, una técnica bien ejecutada y alguien que sepa cuándo retirarla del comal. La próxima gran tendencia será probablemente descubrir el agua. Después vendrá el fuego. Con suerte, alguien nixtamalizará el agua antes de servirla. Mientras tanto, gocemos del maíz.