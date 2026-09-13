La incapacidad del Gobierno para tripular el conflicto de Ceuta y la sensación de estar noqueado, la trampa de un sistema de derechos burocratizado e incapaz de contemplar supuestos excepcionales, la obsesión del PP en sacar renta electoral, dejando que el Gobierno se cueza en su salsa, la insistencia machacona en las culpas de Marruecos –por evidentes que sean– olvidando que hace falta su colaboración para expulsar a la gran masa de invasores, y los primeros brotes de violencia pueden llevar la situación a un punto inmanejable. PP y PSOE deberían practicar el patriotismo más difícil, situarse por encima de la dinámica de partido, dejar para luego las responsabilidades de todo tipo y centrarse en la manera tan legal como efectiva de sacar del escenario ceutí a los que lo han invadido, con las excepciones que procedan pero sin que estas desvirtúen la ley principal: que tienen que irse.