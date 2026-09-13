El Banco Central Europeo decidió el pasado 10 de septiembre elevar de nuevo sus tipos en 25 puntos básicos. No es un movimiento extraordinario por su magnitud, pero sí un recordatorio oportuno: el coste del dinero sigue siendo una variable, no una constante. Durante años, el sector inmobiliario ha operado como si la financiación abundante y barata estuviera asegurada. Este escenario ha cambiado, pero quizás el mercado no haya incorporado todavía sus consecuencias.

El riesgo inmobiliario que todavía no aparece en los precios

Los grandes ajustes inmobiliarios rara vez comienzan con una caída visible de los precios: en primer lugar, disminuyen las operaciones, se alargan las ventas, los compradores y los vendedores dejan de compartir expectativas y la financiación se vuelve más selectiva. El primer indicador de una corrección no siempre es el precio, muchas veces es la liquidez. En efecto, si un propietario considera insuficiente la oferta recibida y decide no vender, no se genera una nueva referencia. Si un comprador no acepta la valoración ofertada, la operación desaparece. Los precios publicados pueden mostrar y aparentar cierta estabilidad, aunque el mercado que debería sostenerlos se haya estrechado. Esta situación puede prolongarse mientras no exista necesidad de vender.

Es posible que haya llegado el momento de tomar decisiones: ya hay operaciones en las que la liquidez bancaria y la competencia por financiar buenos activos y propietarios solventes permiten reducir los márgenes hasta compensar, total o parcialmente, el aumento de los tipos de referencia. Para determinados activos o promotores, las condiciones serán más exigentes. La diferenciación no comenzará con un futuro muro de refinanciación: ya se está produciendo. Y también ha cambiado la comparación desde el faro del inversor: si los activos financieros más líquidos ofrecen rentabilidades elevadas, una inversión inmobiliaria debe justificar su menor liquidez, sus costes de gestión y sus riesgos operativos. Esa rentabilidad adicional puede proceder del crecimiento de los ingresos, de la mejora del activo o de un menor precio. Si las dos primeras vías son insuficientes, la presión acaba trasladándose a la tercera.

Un artículo reciente de Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners, publicado en "Expansión" con el título "El riesgo del activo libre de riesgo", plantea una reflexión relevante. Sin entrar en su tesis, suscita una pregunta para el sector inmobiliario: ¿qué ocurre con el valor de los inmuebles cuando aumenta la rentabilidad exigida a las inversiones? Ya sabemos que no existe un único mercado inmobiliario. En los activos en alquiler importan la ocupación, los contratos y los ingresos; en una promoción residencial, el suelo, la construcción, las preventas y la financiación. La logística, los centros comerciales, los hoteles, los centros de datos y las residencias responden a dinámicas distintas.

La mayoría de las nuevas hipotecas residenciales se formalizan a tipo fijo: esta subida de tipos no alterará sus cuotas ni provocará por sí sola un estrés generalizado de la cartera hipotecaria. Sí que afectará posiblemente a los nuevos préstamos, a las hipotecas variables o mixtas sujetas a revisión y a la financiación promotora. Su efecto puede aparecer antes en la capacidad de compra, en las ventas y en la viabilidad de nuevas promociones que en la morosidad. En paralelo, merece seguimiento otra señal: tras el fuerte aumento de las tasaciones de proyectos de obra nueva a lo largo del año 2025, el primer trimestre de 2026 ha registrado una caída interanual del 56,3 %, en número de informes. Es pronto para hablar de cambio de ciclo, pero el dato contrasta con el déficit estructural de oferta residencial.

Conviene, por último, separar el valor del activo de la posición de su propietario. La calidad del inmueble, de su localización y de sus ingresos determinan su valor de mercado. La fortaleza del propietario condiciona su capacidad para financiarlo, mejorarlo o decidir cuándo vender, pero no añade valor por sí sola a la tasación. Solo debe valorarse aquello que se haya incorporado efectiva y transferiblemente al inmueble. Distinto es valorar el "equity" de una compañía: su capacidad acreditada para seleccionar, financiar y gestionar activos sí puede justificar una prima sobre el valor neto de su cartera.

Estamos, por tanto, en una etapa de creciente diferenciación. No afirmo que nos encontremos ante una nueva crisis inmobiliaria global. Pero no conviene confundir la ausencia de caída de precios con la ausencia de ajuste. El mercado puede corregirse mediante menos operaciones, mayores plazos, más capital propio y refinanciaciones más selectivas. Parte de ese ajuste continúa invisible porque aún no se ha convertido en transacciones comparables.

La pregunta no es únicamente si bajarán los precios, sino cuánto puede mantenerse la distancia entre las valoraciones, las expectativas de los propietarios y las rentabilidades que exigen compradores y financiadores. Quizás el principal riesgo inmobiliario no sea una nueva subida puntual de los tipos. Quizás sea seguir tomando decisiones con precios y expectativas construidos durante una etapa que ya ha terminado.