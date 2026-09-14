Opinión
La guerra mundial y sus frentes
Dentro de las contradicciones que al final mueven la historia siempre hay una principal y otras secundarias. ¿Es hoy la principal en el mundo una lucha entre clases, entre el Norte y el Sur, entre religiones, entre sexos, entre generaciones, contra el cambio climático, entre civilizaciones? Cabría pensar que hoy la principal es entre tiranía y democracia, pues condiciona la suerte de las demás. En algunos frentes se combate a tiros sobre el terreno (caso de Ucrania), en otros en las redes y los medios, en otros, como el del clima, la lucha es entre energía renovable y no renovable, cada una con sus campeones, pero la que decidirá aquella suerte es entre quienes defienden que la soberanía en última instancia es del pueblo y la de quienes aspiran a achicar el poder del voto hasta eliminarlo, dejando el poder en manos de una oligarquía de superricos y superpoderosos. ¡Buena semana! n
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