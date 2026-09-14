Inmigración gitana

Se declaró 2025 "Año del Pueblo Gitano", dado que se rememoran seis siglos de su llegada a la Península Ibérica. Con ello, se pretendía reconocer la profunda huella cultural, social y lingüística que han aportado a nuestro país, así como "reconocer las injusticias históricas y actuales a las que se enfrenta el pueblo gitano", tales como la exclusión, la persecución y la discriminación de que fue objeto. Sobre ellos pesan graves prejuicios y connotaciones peyorativas, lo que deriva en situaciones de marginación social al ser mal aceptadas sus costumbres. Por su parte, no les resulta fácil adaptarse a nuestras costumbres, al sustentar fuertes tradiciones y gran apego a su cultura ancestral.

El primer documento que confirma su presencia en España data del 12 de enero de 1425, cuando el rey de Aragón, Alfonso V el Magnánimo concedió un salvoconducto a un tal Juan, conde de Egipto Menor, líder de una colectividad cíngara, para viajar por sus tierras. A partir de entonces este clan se dispersaría por todo el territorio: Barcelona (año 1447), Valencia (1460), Andalucía (1462) y luego en el resto peninsular.

Su vida itinerante y el tradicional desarraigo con los hábitos de la sociedad autóctona les granjeó fama de maleantes y delincuentes. Durante el mandato de los Reyes Católicos surgieron las iniciales situaciones de tirantez, al amparar una persecución contra aquéllos que no profesaban la religión católica (mahometanos, judíos y, como no, gitanos). En la época de la Casa de Austria, se castigaban con severidad a los que no se integraban en las costumbres sociales ad hoc. Con el advenimiento de las dinastías borbónicas se promulgaron asimismo legislaciones contra la etnia, siendo de especial relevancia la promovida por el marqués de la Ensenada en 1749 ―con expresa connivencia de Fernando VI―, efectuando la aprehensión y una completa separación de miembros familiares. Según señala el tinetense conde de Campomanes, sufrieron deportación y presidio durante años unos 9.000 romaníes. Sin embargo, la situación se suavizó con el acceso al trono de Carlos III, al sancionar un decreto bastante más indulgente que los precedentes.

El arribo de los gitanos a Asturias se produce en la segunda mitad del siglo XVII, estando acreditados los danzantes y musicantes que actuaban en la festividad del Corpus en Oviedo. No obstante, la primera fuente documental de su aparición en la provincia es la real pragmática del año 1717 ―sancionada por el rey Felipe V― que implantaba 41 núcleos urbanos para avecindarlos, entre ellos la capital.

Prueba evidente del rechazo convivencial que existía a la sazón fueron las medidas represivas impulsadas por el obispo de Oviedo Gaspar José Vázquez Tablada ―llegó a ser gobernador del Consejo de Castilla en 1746― contra la comunidad gitana. Este mitrado formuló su destierro de España o, como alternativa más liviana, concentrarlos en tres zonas: una en Andalucía, otra en Extremadura, La Mancha y Murcia, y la tercera en Castilla y Aragón. Como medida de misericordia proponía el prelado–político dejar solo a los mayores de 50 años en los pueblos, acogiéndolos poco a poco en los hospitales y casas de misericordia "para que se les asista y mueran cristianamente". Las ideas episcopales cristalizaron en la mencionada normativa maquiavélica conocida como la "Gran Redada", también popularizada como "Prisión General de Gitanos", un brutal intento de exterminio. Consistió en recluir separadamente a los hombres de las mujeres para que no pudiesen procrear y conseguir así su extinción.

Relatan dos grandes divulgadores de esta problemática, Antonio Gómez Alfaro y Ernesto Burgos, que la primera familia que se asentó en la geografía astur lo hizo en 1881 gracias a la iniciativa del riojano Pedro Duro, fundador de la primera gran siderurgia española (antigua "Duro Felguera"). Está admitido que el marido de tal pareja era natural de La Rioja, o de Navarra, y su esposa de Ronda (Málaga). Se contempla la hipótesis de que su acogida en la cuenca del Nalón estaba fundada en el conocimiento que tenían de las bestias de tiro, animales imprescindibles para el transporte minero.

La mayoría practicaba la trashumancia, usanza nómada que perduró hasta los años 60, pues con anterioridad solo una facción vivía de manera sedentaria. Se dedicaban, con preferencia, a la gestión ganadera ―en especial del ganado caballar―, a la que se unía la artesanía del mimbre y las artes adivinatorias. Posteriormente se fueron involucrando en otras actividades mercantiles, en especial la transacción de materiales reciclables (metales, chatarra, trapos, cartón...) y a la venta de hilaturas (sábanas, mantelerías, etcétera). Algo después comenzaron a incorporarse en trabajos de bajo nivel (peones de obras públicas y de la construcción, tareas pesadas...) y con posterioridad adquiere auge la venta ambulante en mercados, pasando a ser ahora su ocupación laboral prioritaria. Hoy en día, su empadronamiento no llega al 1% del censo del Principado, asentándose la gran mayoría en el ámbito geográfico central.

A pesar de que este colectivo sigue sufriendo estereotipos negativos, pobreza y exclusión social, según informes de la Unión Europea, su situación comunitaria presenta avances positivos en los Estados miembros ya que se priorizan políticas de integración.

Una reflexión final, dado que en la actualidad despuntan las ideologías populistas, ante la temática expuesta cabe preguntarse ¿cómo aplicar la "prioridad nacional"? Bien privilegiando a los cíngaros respecto a los argentinos, chilenos, venezolanos, por ejemplo, o, me parece más juicioso, aceptar a todos por igual, independientemente de su procedencia y de su manera de pensar, siempre que se acaten las normas establecidas.