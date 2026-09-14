Opinión
Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: El chat familiar
Por unas vacaciones libres de memes
-¡Menuda la que liaste!
-¿Yo?
-¿Por qué salisti del grupu de whatsApp de la familia?
-Pa descansar.
-Eso ye lo que tu crees.
-¿Por?
-El resto de la familia cree que nos declaraste la guerra.
-¿Qué dices?
-Acaben d’abrir un debate sobre la to salida.
-¡Pero si precisamente me fui pa escapar de los debates! Saquen cada tema…
-Pos agora el tema yes tu. Mira, mamá escribió: "Algo le pasa."
-Yá tamos…
- "Ye un woke, ta enrabietáu, nun facemos vida d’él".
-¿Quién puso eso?
-La to prima, que ta de los nervios. Y depués puso quince memes.
-¿Y papá?
-Puso un pulgar enriba.
-¿A qué?
-Nadie lo sabe. Papá lleva cinco años reaccionando al mensaje equivocáu. Y depués dejó un audio de diez minutos imposible de descifrar.
-Bah. ¡Dejaime en paz!
-Quien abandona un chat acaba abandonando a la familia.
-¿Quién lo dijo?
-La tita Mari. Mira, acaba d’escribilo.
-Pero si toi de vacaciones…
-Tas rompiendo l’árbol genealógicu, según ella y el marido.
-Les vacaciones sirven pa desconectar.
-Sí. Del trabayu.
-¡Y de la familia, ho!
-Les vacaciones duren dos semanes, el chat familiar tola vida.
-Necesito paz, Mariví.
-Pos agora tamos toos en guerra. Por tu culpa.
-Calla, ho.
- "¿Pasó algo?" "¿Ta enfadáu?"¿Ye polo que dixo’l primu?" "¿Necesita perres?" "¿Nun se-y cai la cara de vergüenza?”... Cuarenta y ocho mensajes.
-Home, nun me fastidies…
-Tou dios tien una teoría.
-Solo quería pasar diez díes sin debatir sobre inmigración,los okupas, les plaques solares y si sabíen meyor les sandíes d’antes.
-Van llamate.
-¡Que me dejen en paz!
-En cuanto abandones el chat, llamen. Punxisti “discrepo” y depués marches, non faes más que provocar. ¡van llamate!
-Tengo’l móvil apagáu.
-Van dicir que tas evitando dar esplicaciones.
-Voi acabar tirando’l móvil a la mar.
-El chat familiar ye sagráu y los nuesos cuñaos saben buciar.
-¡Que me dejen en paz! n
www.maxirodriguez.net
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos manteles de lino para comedor más baratos del mercado: para mesas grandes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para consguir el juego de seis toallas de ducha en marfil más barato del mercado: puro algodón y secado rápido
- Brutal agresión en El Parchís, en Gijón: pega a una paliza a una mujer, la emprende a golpes con otros chicos, roba unas gafas y termina reducido
- Fallece en Oviedo a los 56 años Enrique Blanco, arquitecto que diseñó la reforma de Trascorrales
- El exconcejal de Oviedo Rubén Rosón y el militante de izquierdas Jorge Fernández denuncian una grave agresión 'fascista' en San Mateo: 'Nos gritaban rojos de mierda y arriba España
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de almohadas de satén más barato del mercado: muy suave y en dos colores
- Miles de personas llenan la plaza de la Catedral de Oviedo en repulsa a la agresión a Rubén Rosón y Jorge Fernández: 'El fascismo no es bienvenido en nuestra tierra, Asturias es una región de acogida
- Un matrimonio de policías fuera de servicio detienen a un fugitivo de la justicia... en el llagar "El Fugitivo" de Gijón