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Maxi Rodríguez

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Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: El chat familiar

Por unas vacaciones libres de memes

Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: El chat familiar

Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: El chat familiar

-¡Menuda la que liaste!

-¿Yo?

-¿Por qué salisti del grupu de whatsApp de la familia?

-Pa descansar.

-Eso ye lo que tu crees.

-¿Por?

-El resto de la familia cree que nos declaraste la guerra.

-¿Qué dices?

-Acaben d’abrir un debate sobre la to salida.

-¡Pero si precisamente me fui pa escapar de los debates! Saquen cada tema…

-Pos agora el tema yes tu. Mira, mamá escribió: "Algo le pasa."

-Yá tamos…

- "Ye un woke, ta enrabietáu, nun facemos vida d’él".

-¿Quién puso eso?

-La to prima, que ta de los nervios. Y depués puso quince memes.

-¿Y papá?

-Puso un pulgar enriba.

-¿A qué?

-Nadie lo sabe. Papá lleva cinco años reaccionando al mensaje equivocáu. Y depués dejó un audio de diez minutos imposible de descifrar.

-Bah. ¡Dejaime en paz!

-Quien abandona un chat acaba abandonando a la familia.

-¿Quién lo dijo?

-La tita Mari. Mira, acaba d’escribilo.

-Pero si toi de vacaciones…

-Tas rompiendo l’árbol genealógicu, según ella y el marido.

-Les vacaciones sirven pa desconectar.

-Sí. Del trabayu.

-¡Y de la familia, ho!

-Les vacaciones duren dos semanes, el chat familiar tola vida.

-Necesito paz, Mariví.

-Pos agora tamos toos en guerra. Por tu culpa.

-Calla, ho.

- "¿Pasó algo?" "¿Ta enfadáu?"¿Ye polo que dixo’l primu?" "¿Necesita perres?" "¿Nun se-y cai la cara de vergüenza?”... Cuarenta y ocho mensajes.

-Home, nun me fastidies…

-Tou dios tien una teoría.

-Solo quería pasar diez díes sin debatir sobre inmigración,los okupas, les plaques solares y si sabíen meyor les sandíes d’antes.

-Van llamate.

-¡Que me dejen en paz!

-En cuanto abandones el chat, llamen. Punxisti “discrepo” y depués marches, non faes más que provocar. ¡van llamate!

-Tengo’l móvil apagáu.

-Van dicir que tas evitando dar esplicaciones.

-Voi acabar tirando’l móvil a la mar.

-El chat familiar ye sagráu y los nuesos cuñaos saben buciar.

-¡Que me dejen en paz! n

www.maxirodriguez.net

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