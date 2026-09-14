Hasta Tezanos de baja del carro

Hay que reconocerle a Pedro Sánchez un talento poético para el desatino: ha logrado que le redacte el guion de su peor pesadilla el CIS de Tezanos, esa maquinaria que pagamos todos para masajear la realidad al gusto del mandamás.

Según la demoscopia oficial, el Gobierno languidece en el pozo de las instituciones peor valoradas por los españoles, compartiendo sótano con los partidos políticos. En cambio, en la cima de la confianza popular se corona precisamente la lista negra de Moncloa: el ejército, las comunidades autónomas, los tribunales y los medios de comunicación.

Las Fuerzas Armadas, denostadas por los socios de investidura por carcas y fascistoides, son las primeras que acuden al ciudadano cuando se desata una catástrofe. Las comunidades autónomas, a las que se intenta maniatar cuando las gobierna la oposición, resultan ser el escudo más cercano frente al rodillo del BOE. Los Tribunales, tachados de "lawfare" cada vez que aplican el Código Penal a la familia o al partido, emergen como el último dique frente al exceso. Y los medios, la "fachosfera" que nunca aplaude a tiempo, se consolidan como el refugio para saber qué está ocurriendo, sin el filtro de la propaganda ni el asomo de las noticias falsas que campan a sus anchas por las redes.

Tiene mérito gobernar contra el espejo del CIS. Cuanto más arremete el Ejecutivo contra una institución, más crédito le conceden los ciudadanos. Visto el éxito de la estrategia, si el narciso quiere remontar en las encuestas, la mejor táctica sería empezar a criticarse a sí mismo. Igual así la gente acaba cogiéndole cariño.