La Universidad de Oviedo, por encima de sus posibilidades

La Universidad de Oviedo, así lo dicen sus estatutos "es una institución de derecho público, con personalidad y capacidad jurídica plenas y patrimonio propio". Tiene "autonomía económica y financiera en los términos legalmente establecidos". Y "dispondrá del patrimonio y los recursos necesarios para un funcionamiento básico de calidad y la satisfacción de sus fines".

En sus centros y servicios, los empleados públicos (docentes y no docentes), tenemos la responsabilidad de que todo esté a punto para que se pueda llevar a cabo el conjunto de fines y funciones que la institución tiene encomendadas al servicio de la sociedad. Y para hacerlo es preciso gestionar con eficiencia los recursos disponibles.

Es posible que se mire a la Universidad como se ve un cuadro impresionista. En la distancia, el ojo capta la fusión de pinceladas que ofrecen una "imagen coherente y vibrante, capturando luz y atmosfera", es decir, una panorámica armónica. Pero otra cosa es ver el cuadro de cerca, porque entonces se impone la "ausencia de contornos definidos". Lo que se ve desde afuera no da una idea del cómo se hacen las cosas dentro. Y hay que decirlo, las cosas se hacen notablemente bien, pero el mérito no es de todos.

El modelo que se sigue desde hace unos años orienta su actuación al incremento de las capacidades y posibilidades institucionales, en la búsqueda de la excelencia. Pero algo se hace mal. El crecimiento exige que todas las partes de la estructura lo hagan de forma proporcionada, simétrica, armónica, porque de lo contrario nos podemos encontrar (y es que nos encontramos ya, puntualmente) con una arquitectura y una organización disfuncionales y con tendencia al colapso.

No podemos sobredimensionarnos y muchísimo menos hacerlo dejando recaer todo el peso sobre el personal. Se crece en proyectos, iniciativas y servicios: "Tener hijos, pero que los críen las nodrizas". No se tienen en cuenta, y es muy significativo, ni las necesidades ni las expectativas de la mayor parte del Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios, ni del docente e investigador y muchas veces se premia (o desde luego lo parece) solamente a quienes ocupan las posiciones privilegiadas de la pirámide.

Pero la realidad es que el personal tanto no docente como el docente es insuficiente para la carga de trabajo. Insuficiente, mal distribuido y organizado. Es bastante común encontrar a personas que trabajan por dos o por tres; es lo corriente que se trabaje haciendo funciones de categoría superior o requetesuperior; es muy frecuente que la carga de trabajo conlleve retrasos en las tramitaciones y que se aproxime al colapso en silencio. Y también es milagroso el índice bajísimo de errores de gestión en proporción a las tensiones que se sufren.

Pero lo absolutamente maravilloso es que esas carencias y disfuncionalidades no repercuten en la imagen social y permiten ver el cuadro impresionista en la distancia gracias a una vocación de servicio muy extendida. Y es que, en la Universidad (como en todas las Administraciones Públicas), hay cantidades industriales de empleados y empleadas que dan lo mejor de sí y contribuyen a que todo funcione muchas veces llevándose el trabajo a casa, renunciando a permisos o haciendo horas sin coste añadido.

Sí, aunque no lo crean, hay personas así en las Administraciones Públicas. Viven en la resignación del silencio y/o no encuentran la fuerza necesaria para reivindicar un reconocimiento y una consideración en el más amplio sentido a su dignidad profesional.

En la Universidad, se da publicidad triunfal de lo que se hace, y se anuncian más y más proyectos, pero nada se dice de su coste; del cómo se logra. Sirva lo que sigue como analogía: no se pueden seguir haciendo carreteras nuevas y tener la red existente llena de baches, mal señalizada y con tramos necesitados de corrección. No se puede porque eso genera accidentes, atascos, desperfectos, desorientación y un profundo malestar. Hace falta dedicar los recursos a mejoras y reparaciones en lo existente y una vez hecho, entonces, comprometerse con un nuevo plan de carreteras.

El equipo rectoral no puede seguir forzando la máquina y debe entender que el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios y el Personal Docente e Investigador se automultiplica y autoexprime (incluso ya exprimido) para trabajar, a la vez, en el mantenimiento de las carreteras existentes y en la construcción de las nuevas. Trabaja muy por encima de sus posibilidades y esto puede acabar colapsando. Desde el equipo rectoral, por alusiones, quizá repliquen este artículo, opción deseable, y así afinamos con ejemplos de mirada impresionista cercana.