La máxima autoridad autonómica cambió este año su peregrinación del 8 de septiembre rumbo a Occidente buscando protección. Al no entrar en la cueva de Covadonga dejó sobre la mesa abiertas discrepancias con quien oficiaba en el Real Sitio. La desavenencia entre presidente y prelado tal parece que venga de las polas creadas por Alfonso X, el sabio, cuando decidió separar autoridad mitral de la dominación señorial y repoblando. En el supuesto eclesial, raro es que el reverendo no haya pasado a engrasar la lista negra de Marlaska para sumarse a los periodistas y tertulianos, los que "desinforman" o son "de derechas", devolviéndonos el ministro a la caverna (que no a la cueva).

La segunda lectura viene a cuento por la gastronomía. La autoridad política tiende a probar platos típicos en las alas, donde hay más folclore y menos acritud social; y si además son alcaldías del mismo ideario pues miel sobre hojuelas (de postre). Ítem la máxima autoridad religiosa, por la misma regla de tres, debería bajar de la montaña y su reiterado "Asturies da-y" (en asturiano, que no en inglés) imperativo de dar, no se corta en el sermón septembrino con "al pan, pan y al vino, vino"; hay que moderar.

El Arzobispo, haciendo honor a su apellido mitocondrial, sube cada 8 de septiembre a las alturas cuando hay barrios asturianos que tienen por trono la nueva España, que integra decenas de lenguas, religiones y patrias: de Venezuela, de Cuba, de Rumanía y de Marruecos; todos ellos en la costa gijonesa (por lo de los moros que citó). Para comprobarlo, basta con bajarse a El Llano (al de Gijón), donde la Virgen Milagrosa aguarda un empujoncito, qué menos, pues la "pequeñina y galana" está en casi todas las delegaciones.

Barbón, en cambio, siendo político de omisión y pensamiento, tiene igual carga de pecado. Que las obras están por ver cuanto más por inaugurar. En esa lexicografía político-religiosa, el canto a la Virgen de Covadonga cita reiterado que España es unívoca, mientras el himno oficial se apaña con subir al árbol y coger la flor, sin tener claro dónde ponerla, duda existencial que deberíamos repasar.

Tuvo que ser un "hombre del sur" –expatriado– el que llegaara para contarnos que nos jugamos la vida en una partida (espera a ver, que no hay dos sin tres) y que, el salto último, lo mismo nunca se llega a producir. Ya no hay mitos, ni leyendas, sino realidades consustanciales que la mitra y la vara deben palpar en los barrios (las polas actuales de Alfonso X), en esta nueva Asturias que estamos deconstruyendo social y culturalmente.