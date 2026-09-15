Avestruces por la calle Fruela

Que los avestruces ocultan sus cabezas bajo tierra cuando tienen miedo es un mito que Plinio el Viejo inauguró en su Historia Natural. Lo que en realidad hacen ahí abajo esos elegantes animales es alimentarse o atender los huevos que anidan en hoyos cavados en la arena. Lo que hacen los avestruces cuando tienen miedo es lo mismo que haríamos usted y yo: echar a correr.

Acaba de empezar una carrera complicada el Gobierno asturiano, seguramente la más delicada que ha tenido el ejecutivo de Adrián Barbón en los últimos años. Es una maratón cuya meta aguarda en las autonómicas de mayo y que tiene en los próximos meses su primer gran obstáculo en forma de presupuestos. No hay margen para llegar tarde a lo importante.

Entre todos los deberes que tiene cada consejería, hay uno que incumbe a todo el personal público de la administración autonómica; ocupa poco, pero pesa mucho. Se trata de la jubilación parcial, la misma que convalidó el Congreso de los Diputados hace unas semanas, la misma que tiene paralizada y bloqueada nuestro ejecutivo autonómico. Es la herramienta que podría aliviar la vida de miles de trabajadores y trabajadoras que han dedicado décadas de servicio público ininterrumpido, soportando a diario cargas físicas, trabajos pesados, riesgos ergonómicos severos y un considerable desgaste psicosocial. Es el instrumento que contribuiría al imprescindible relevo que necesita nuestra administración; profesionales dedicadas –se trata de mujeres en su mayoría– a la atención directa, que trabajan en residencias de mayores, de jóvenes o en centros de educación.

No importa lo que se haya aprobado en Madrid si en la calle Fruela no hacen caso, da igual lo que diga la normativa estatal si en Oviedo se bloquea, no habrá implantación social efectiva si se congela al cruzar el Negrón. ¿De qué sirve que arranquemos el compromiso del Gobierno Central para aprobar normas sociales avanzadas si luego no se utilizan en el resto de administraciones públicas?

Tiene nuestro gobierno unas semanas cruciales para evitar que plantillas muy envejecidas prolonguen su vida laboral a jornada completa hasta el límite biológico. No hacerlo sería, en primer lugar, una injusticia moral; pero también sería una irresponsabilidad que seguiría multiplicando las bajas por incapacidad temporal, tensionando y deteriorando la calidad del propio servicio público que dicen proteger.

El Gobierno de Asturias no puede presumir de defender el empleo de calidad mientras mantiene en esta situación regresiva a sus propios empleados y empleadas. Si Plinio el Viejo trabajara en la administración asturiana tendría que seguir dejándose las meninges hasta los 65 años sin poder reducir su jornada laboral mientras continúa deslomándose. Si su sobrino, Plinio el Jóven, trabajara en la administración asturiana, no podría tener la guía y el consejo de sus mayores durante los primeros años de trabajo, perdería todo ese conocimiento sobre los intestinos de nuestra comunidad autónoma que tiene el personal experimentado.

Para mantener el equilibrio en la carrera crucial de los próximos meses, el Consejo de Gobierno tiene que atender la demanda de la jubilación parcial. No es un favor, no es un gesto, se trata de cumplir la norma, de hacer justicia. De no seguir caminando como pollos sin cabeza.