El horror del informe PISA 2026

España ha registrado en las últimas evaluaciones internacionales algunos de sus peores resultados educativos en lectura, matemáticas y ciencias. Y no estamos hablando de una estadística menor. España ha perdido 28 puntos en comprensión lectora dentro del conjunto de los miembros de la OCDE. En Asturias los resultados han sido horrorosos, pues ha perdido 63 puntos: 26 en matemáticas y lectura y 11 en ciencias. Y el resultado se ha amortiguado gracias al favorecedor de la Enseñanza Concertada que ha superado en 24 puntos en ciencias, 21 en lectura y 22 en matemáticas a la Pública. Esta diferencia –según la propia organización OCDE– equivale a un curso escolar completo. Es decir, que, siguiendo este hilo, los niños de la concertada irían un año por delante respecto a los que estudian en la pública, además, de que la concertada ahorra unos 150 millones al año al presupuesto del Principado: según datos oficiales una plaza concertada cuesta al Principado 3.599 euros frente 8.588 euros de una plaza gubernamental.

Cuando cae de forma significativa la comprensión lectora o la competencia matemática, lo que se deteriora es la capacidad de una generación para entender, razonar, relacionar ideas y resolver problemas. El deterioro educativo español viene de atrás y responde a diversas causas concatenadas: las lenguas cooficiales, una historia adaptada a la conveniencia política, la coeducación (ideología de género), la pedagogía constructiva (que se basa en competencias en vez de conocimientos), la asunción en las aulas de alumnos extranjeros por edades (y no por capacidades) sin ni siquiera saber español lo que retrasa el aprendizaje del conjunto, o en desperdiciar horas en "educación para la ciudadanía" en vez de educación financiera o en emprendimiento, por ejemplo.

Durante años hemos ido construyendo un sistema en el que demasiadas veces parece importar más que el alumno promocione que comprobar si realmente ha aprendido. Hemos reducido el valor del esfuerzo, relativizado la exigencia y multiplicado una burocracia que roba tiempo a los profesores para hacer precisamente aquello para lo que están en las aulas: enseñar. Así es que las horas lectivas se han reducido en más de un veinte por cien en cuatro décadas años. A eso se añade una transformación tecnológica que hemos gestionado con una ingenuidad considerable. Las pantallas han entrado en la vida de niños y adolescentes a una velocidad extraordinaria, mientras crecen las evidencias y la preocupación social por sus efectos sobre la atención, la concentración y los hábitos de lectura.

La tecnología digital es majestuosa bien utilizada como cobertura al aprendizaje, pero no al entretenimiento incontrolable. Y mientras sucede todo esto, seguimos cargando los programas educativos con debates ideológicos, sociales o políticos que podrán ser más o menos importantes, pero que nunca deberían desplazar lo esencial: que un alumno termine la enseñanza obligatoria sabiendo leer y comprender un texto complejo, expresarse correctamente, manejar con solvencia las matemáticas básicas, conocer la ciencia y la historia y, sobre todo, aprender a pensar. Entramos en una era marcada por la inteligencia artificial, la automatización y una competencia profesional cada vez más global. Precisamente cuando el mercado laboral va a exigir mayores capacidades de análisis, adaptación, creatividad y razonamiento, nosotros no podemos permitirnos formar jóvenes con dificultades para comprender lo que leen o para resolver un problema matemático elemental. Por eso quizá ha llegado el momento de recuperar algunas ideas que nunca debimos considerar anticuadas: más lectura, más matemáticas, más conocimiento, más esfuerzo, más autoridad para el profesor, mejor preparación del docente y menos burocracia. Y, sobre todo, recuperar una palabra que parece haberse convertido casi en sospechosa: exigencia. Nos estamos jugando mucho más que una posición en un informe internacional. Nos estamos jugando la capacidad de la próxima generación para competir, prosperar y pensar por sí misma. Solución: ¡menos excusas y a seguir remando contra corriente!