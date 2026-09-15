Jibarizar la acción pública

Oímos frecuentemente que la política lo ha invadido todo, que sus debates ocupan cada vez más espacios mediáticos y que nada queda fuera de la confrontación diaria. Pero en realidad, hay menos política. Porque desde el mismo momento que se plantea una dinámica de bloques, se invierte mucho más en su homogeneización que en la búsqueda de espacios de encuentro en la lógica discusión y debate público entre posiciones legítimamente diferentes. Varios son los factores que construyen a jibarizar el espacio de la acción pública.

Fronteras demasiado lejanas e incrementalismo sistémico.

Desde la Ilustración, política y cambio quedaron vinculados, de ahí la desconfianza malouetiana hacia algo que venía a romper el orden natural de las cosas. Pero también surgieron pronto las dudas sobre hasta donde podía alcanzar el ámbito de las decisiones colectivas. Tanto reduce el campo de la acción pública una aspiración demasiado alta -o invasiva- sobre sus posibilidades, como un enfoque meramente incrementalista. Ambos, aun por caminos diferentes, conducen al conflicto, el punto donde los problemas colectivos encallan en la búsqueda de soluciones.

Aversión al acuerdo.

El hemisferio Mirabeau heredó del contrato social de Rousseau la idea que la cesión no comportaba perdida individual sino ganancia colectiva. Pocas cosas achican tanto las posibilidades de la política como las permanentes dinámicas de confrontación, las que tiran de argumentario para sostener trincheras, estigmatizando y arrinconando las opciones moderadas. Refugiarse en las verdades propias en un pobre ejercicio que alimenta la demagogia y la simplificación, que baja el listón y la exigencia al conjunto social. Un ficticio refugio que abre la puerta a los peores peligros. Las ideas más fuertes no son las que se imponen, sino las que convencen. Se limitan los espacios de debate y se configuran más desde la desconfianza que sobre sus verdaderas posibilidades.

Sin resultados.

Sin ellos, no hay legitimidad de la acción pública. Sostener un debate, saber comunicar, e incluso empatizar, no garantiza una buena gestión de los asuntos públicos. Los resultados no son ganar unas elecciones sino la producción de políticas públicas dirigidas a la resolución de problemas, garantizando un marco de alta calidad democrática y una evaluación pública y transparente de los impactos de las decisiones. Son demasiadas las acciones sometidas a la única lógica de prueba y error.

La calidad de los actores.

Cuando las barreras de entrada a la política se incrementan, la acción pública se empobrece, las sociedades se muestran menos críticas y analíticas y los responsables públicos están tentados por la frivolidad o el corto plazo. Demasiada startlette para un espacio que requiere del buen drama. El coste público del error reduce gestiones más ambiciosas, el miedo a la cancelación digital y el presente continuo de la acción pública conducen a la encuesta diaria y a la dependencia táctica permanente, sin olvidar que los nuevos canales están diseñados para ampliar la indignación, no para debates sosegados y profundos sobre materias concretas. Por ello, los medios de comunicación se configuran cada vez más como un servicio público esencial para las democracias.

La paradoja es que, por acción u omisión, todos contribuimos a reducir el espacio de la política pero cada vez le pedimos más a la acción pública. Es desdibujamiento de sus contornos, la práctica permanente de la confrontación, el descuido de los resultados o la pérdida de prestigio de la propia actividad, exige un nuevo enfoque alejado de respuestas simplificadoras, elevar el listón -porque no se puede ocultar la dificultad de las decisiones colectivas-, y recuperar espacios de encuentro. Tan lejos, tan cerca.