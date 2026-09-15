¿Un territorio común todavía posible?

Un artículo firmado por el Ministro de Economía Carlos Cuerpo y su homólogo brasileño Darío Durigan esboza, a partir de sus experiencias, los perfiles de un modelo de progresismo a la vez político y económico que deroga la vieja idea de que el bienestar social, por justo que sea, succiona recursos de la esfera económica y ralentiza el crecimiento. Sería muy deseable que el otro gran partido español, el PP, fuera configurando su propio modelo alternativo al viejo paradigma de la ortodoxia económica neoliberal, de tan funestos resultados para todos, sin perjuicio de incorporar su ideario conservador en otros campos, como el intervencionismo, la emigración o la familia. Si a la vez hubiera un denominador común en la defensa de las libertades públicas y el europeísmo, el nuevo sistema de equilibrios nos iría alejando del retorno a las dos Españas. Parece quimera, pero no debería serlo.