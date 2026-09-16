Opinión
Polarizar es la estrategia
La polarización es la gasolina de una política que parece haber perdido interés por llegar a alguna parte. Gobierno y oposición la utilizan con irresponsabilidad creciente. Dividir a los españoles en dos trincheras irreconciliables se ha convertido en una estrategia legítima de poder y una forma bastante eficaz de ir destruyendo el suelo común sobre el que se sostiene una democracia. Las redes sociales contribuyen a expandir el enfrentamiento y los medios caemos muchas veces en la trampa de magnificar los intentos políticos por culpar, señalando al adversario.
Al Gobierno le conviene presentar cualquier crítica como una conspiración de la derecha, cualquier discrepancia como una amenaza reaccionaria y cualquier control institucional como un obstáculo urdido contra la voluntad popular. A la oposición tampoco le resulta desagradable el incendio: moviliza a los suyos y convierte cada derrota parlamentaria o judicial en otra prueba del apocalipsis. El contrincante deja así de ser alguien a quien se puede derrotar democráticamente para convertirse en alguien a quien hay que deslegitimar. Hasta el punto de negar la alternancia democrática en las urnas considerando una involución el hecho de que pueda llegar a producirse.
Si el Gobierno desacredita jueces, fiscales, organismos de control, medios públicos o cualquier contrapoder que no se comporte como espera, está haciendo algo mucho más peligroso que ganar una batalla política, que es minar la confianza en las reglas del juego. Una democracia sin confianza institucional acaba siendo una competición entre facciones donde solo importa quién ocupa el poder. Las instituciones no pertenecen al Gobierno ni a la oposición. Su independencia es precisamente lo que permite que mañana puedan proteger a quienes hoy están en el poder y perseguir a quienes lo utilizan mal. Convivir no exige que los españoles pensemos lo mismo, es aceptar que el otro puede pensar distinto sin convertirlo por ello en un enemigo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos cortinas de lujo estilo hotel para el salón: translúcido y con una caída suave
- Marlaska garantiza en Asturias que ya están tramitando devoluciones en Ceuta y da cifras: 300 expulsados por delitos y más de 5.300 retornos voluntarios
- Marlaska inaugura el cuartel de Mieres: 'La obra ha tenido complicaciones, pero hoy contamos con un edificio moderno, eficiente y funcional para la Guardia Civil
- Luz verde la DGT al papel por el que los nacidos nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carnet de conducir el próximo año
- El adiós a la baliza v-16 llega al Congreso: 'reflexión' la DGT tras la enmienda
- El Ministro del Interior afirma que 'es una prioridad' resolver los problemas con los narcopisos de Mieres
- Hartazgo vecinal con un «after» del centro de Oviedo tras otra intervención de la Policía: 'Es insoportable
- El fallecimiento de José 'García' conmociona a la localidad de Barcia tras su accidente en moto en la N-634