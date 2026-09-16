Polarizar es la estrategia

La polarización es la gasolina de una política que parece haber perdido interés por llegar a alguna parte. Gobierno y oposición la utilizan con irresponsabilidad creciente. Dividir a los españoles en dos trincheras irreconciliables se ha convertido en una estrategia legítima de poder y una forma bastante eficaz de ir destruyendo el suelo común sobre el que se sostiene una democracia. Las redes sociales contribuyen a expandir el enfrentamiento y los medios caemos muchas veces en la trampa de magnificar los intentos políticos por culpar, señalando al adversario.

Al Gobierno le conviene presentar cualquier crítica como una conspiración de la derecha, cualquier discrepancia como una amenaza reaccionaria y cualquier control institucional como un obstáculo urdido contra la voluntad popular. A la oposición tampoco le resulta desagradable el incendio: moviliza a los suyos y convierte cada derrota parlamentaria o judicial en otra prueba del apocalipsis. El contrincante deja así de ser alguien a quien se puede derrotar democráticamente para convertirse en alguien a quien hay que deslegitimar. Hasta el punto de negar la alternancia democrática en las urnas considerando una involución el hecho de que pueda llegar a producirse.

Si el Gobierno desacredita jueces, fiscales, organismos de control, medios públicos o cualquier contrapoder que no se comporte como espera, está haciendo algo mucho más peligroso que ganar una batalla política, que es minar la confianza en las reglas del juego. Una democracia sin confianza institucional acaba siendo una competición entre facciones donde solo importa quién ocupa el poder. Las instituciones no pertenecen al Gobierno ni a la oposición. Su independencia es precisamente lo que permite que mañana puedan proteger a quienes hoy están en el poder y perseguir a quienes lo utilizan mal. Convivir no exige que los españoles pensemos lo mismo, es aceptar que el otro puede pensar distinto sin convertirlo por ello en un enemigo.