Los jóvenes llaniscos reflexionan sobre la vida

En un bonito acto celebrado en el salón de actos del Instituto de Llanes tuvo lugar ayer la presentación del libro "¿Qué es para mí la vida?", editado por el Ayuntamiento de Llanes. El libro recoge los pensamientos de varios estudiantes del Colegio Público de Nueva y del IES de Llanes que tomaron parte en un taller de escritura impartido en otoño de 2015 por el profesor jubilado Arsenio Manuel González, y que contó también con la colaboración de los docentes Tamara Schulz, Eduardo Carrero, Felipe Mata, Txema Pires y Luis de Luxán.

Arsenio Manuel González, impulsor del proyecto en el que tomaron parte medio centenar de jóvenes, se mostró "emocionado" durante la presentación y anunció su deseo, de cara al curso 2018-2019, de poner un marcha tres talleres similares que concluyan con la edición de otros tres libros que sirvan como conducto para plasmar los sentimientos y los pensamientos de los estudiantes a través de un tema sobre el que reflexionar.

Varios de los estudiantes que tomaron parte en el taller y cuyos textos se incluyeron en la publicación, leyeron sus creaciones literarias ante un nutrido grupo de compañeros de varios cursos y profesores. Teo Martín tenía 13 años cuando tomó parte en el taller. "Me gustó desde el principio, lo consideré una gran idea y me apunté. Creo que es bueno para soltarnos y expresar lo que sentimos, lo cual no siempre es fácil", señaló.

La estudiante Olaia Laspeñas, nacida en el País Vasco, se enteró hace unos días de que sus pensamientos sobre la vida se incluirían en el libro. "Participé estando en Primero de la ESO. No me acordaba de lo que había escrito. Una vez releído creo que hoy en día hubiera escrito lo mismo", manifestó. Dice que el taller la hizo reflexionar "sobre todo en general y sobre lo justo e injusto. Fue una gran experiencia tomar parte en este proyecto", dijo.

La actuación musical del grupo "Toomoc" integrado por Elgar Pagnussatt y Donato Martín, pusó el broche de oro a la presentación.