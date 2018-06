El alcalde de Amieva pide medidas para evitar caídas de rocas a la carretera

El alcalde de Amieva, el forista José Félix Fernández, mostró ayer su preocupación por los constantes desprendimientos de piedras que se registran sobre la carretera AS-261 que comunica la localidad de Santillán con el vecino concejo de Ponga. "No es la primera vez que nos dan un susto", dijo en referencia al accidente registrado este mismo miércoles, cuando una roca perforó la luna del coche de la maestra del colegio pongueto de San Xuan de Beleño causándole daños en un brazo cuando circulaba de camino al trabajo, a la altura de Parcia.

Por eso el regidor amievense insta al Principado a que coloque con la mayor celeridad posible algunas viseras antidesprendimientos en la AS-261. "Muchos tramos ya cuentan con una malla protectora y ya tuvimos que mandar varios escritos en su momento para que se ocuparan de su mantenimiento y la vaciaran de sedimentos", señala Fernández. "Es frecuente ver trozos de piedra en la carretera, si no ocurren más desgracias es porque no hay excesivo tráfico pero no podemos tentar a la suerte", dijo.

El regidor forista explica que la semana pasada mantuvo una reunión en Oviedo con el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra en la que, entre otros compromisos, le arrancó el de mejorar esta vía.

Los desprendimientos en la ladera entre Amieva y Ponga se han visto acentuados en los últimos meses como consecuencia de la erosión provocada por varios incendios registrados en la zona. El concejo amievense no es el único de la comarca que por seguridad reclama mallas y pantallas antidesprendimientos. En Cabrales el consistorio lleva tiempo pidiendo la instalación de viseras antitaludes en la carretera AS-264 de acceso a Sotres, muy afectada en invierno por las nevadas. El proyecto, dependiente también de la Consejería de Infraestructuras, está valorado en dos millones de euros.