Denuncian el robo de una obra de arte en la Casa de Cultura de Arriondas

C. C.

Lámina al pastel robada de la Casa de Cultura de Arriondas. C. C.

La Guardia Civil investiga el robo de una obra de arte expuesta en la Casa de Cultura "Benito Pérez Galdós" de Arriondas. La lámina al pastel formaba parte de una muestra colectiva de fin de curso protagonizada por los alumnos del artista local Dan Miravalles.

Fue el propio Miravalles el que el pasado 5 de junio se dio cuenta de la sustracción, que atribuye a una travesura juvenil. "Quiero creer que se trata de una chiquillada porque una persona adulta no lo haría a no ser que fuera muy mala persona", apunta el pintor. "El disgusto es mayúsculo. Sólo espero que quien se lo llevara lo devuelva cuanto antes. Por primera vez me roban un dibujo y el disgusto es doble por pertenecer a un alumno. Si me lo devolvieran lo agradecería enormemente y, por supuesto, olvidaría el incidente. Es más, estoy dispuesto a darle un dibujo mío", aseguró.

La obra de pintura al pastel está hecha sobre un papel de acuarela en tamaño A3 (42x29 centímetros) y, según explica Miravalles, llevó más de tres meses de trabajo. "Para su dueño tiene, además, un gran valor sentimental porque retrata por primera vez a su hijo, que es piragüista", cuenta.

La Casa de Cultura de Arriondas carece de cámaras de seguridad, por lo que encontrar al responsable del hurto no resulta tarea fácil. Las instalaciones culturales parraguesas cuentan con un seguro que es el que está gestionando con las autoridades la denuncia.