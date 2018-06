Las alfombras florales de Cue, un museo al aire libre

C. C.

El altar y la alfombra floral del barrio de Abajo. C. C.

Las alfombras florales que los vecinos de Cue diseñaron ayer con motivo de la festividad de la Sacramental son "auténticas obras de arte". Lo dice la madrileña Vanesa González, una de las tantas visitantes que ayer se acercaron a la localidad llanisca para disfrutar de la celebración, declarada de interés turístico regional. "Se nota que hay mucho trabajo detrás. Se podría decir que han levantado un auténtico museo al aire libre", declaró.

El piropo no sorprende a organizadores como Irene Carreira, que a última hora de la mañana se afanaba en mojar los pétalos de las flores para que no se los llevara el viento. "Empezamos a trabajar ayer por la tarde y durante toda la noche no dejó de pasar gente que ponía en valor los diseños", dijo.

En total son dos las alfombras y altares que participaron en el evento: la del barrio de Arriba y la del barrio de Abajo, que compitieron por exhibir su mejor creación. En el barrio de Arriba hicieron falta más de setenta cajas de gravilla y serrín teñido, hojas de hortensias y serrín triturado para decorar los más de cien metros de longitud y tres de ancho con los que cuenta la obra. "Costó trabajo porque este año con tanta agua y tan poco sol las flores vinieron atrasadas. Es una actividad que requiere mucha logística pero a base de práctica vamos superándonos", señaló Juan Antonio Galán, encargado de montar el altar.

Los vecinos destacaron el esfuerzo por innovar que hace que cada año los dibujos de las alfombras varíen. En esta ocasión arriba tocó una Virgen con el Niño, motivos geométricos y una Biblia, diseñada esta última por niños como los hermanos Íñigo e Ixue Fernández. "Es toda una experiencia. Repetiremos", recalcaron los jóvenes.

Un gran cáliz fue el protagonista de la alfombra del barrio de Abajo, hecha con materiales naturales. Allí fue donde más retumbaron los voladores al llegar la procesión con la Custodia, que partió de la iglesia parroquial de San Román pasada la una de la tarde. La traca duró varios minutos y sirvió para poner el broche de oro a la jornada festiva llanisca, en la que también desfilaron los tres niños que este año hicieron la Primera Comunión: Adrián Mijares, Ariane de Dios y Nadia González.