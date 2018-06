El barrio de El Cobayu, unión vecinal de oro

C. C.

María Cuervo (en el centro, sujetando la pota de langostinos) disfruta de una comida de confraternización con vecinos en El Cobayu (Ribadesella). C. C.

Carmen García nació en Sevilla, pero desde que puso por primera vez un pie en El Cobayu, hace ya 45 años, se sintió "como en casa". Por eso ayer no quiso perderse la comida de confraternización organizada para conmemorar el medio siglo de existencia del barrio riosellano. Junto a su hijo, Fernando Barbas "El Caramelu", y en compañía de los residentes en el bloque 5 dio cuenta de boroñas y tortillas. Como ella, más de cuatrocientas personas participaron en la comilona de El Cobayu, tras la cual hubo tiempo para echar algún partido de fútbol, ver antiguas fotografías y hasta de descubrir un monumento en recuerdo del impulsor de las construcciones, Miguel Ángel García Lomas.

Entre los organizadores de los actos por el 50.º aniversario del barrio riosellano se encontraba José Luis Díaz, quien celebró el éxito de la convocatoria. "Si algo se puede destacar es que somos una gran familia", apuntó. Díaz recordó que los doce bloques de edificios de El Cobayu, hoy en manos privadas, fueron proyectados como viviendas de protección oficial y habitados por gente de clase media. "Con nuestro empeño y tesón se lograron grandes mejoras", cuenta.

Entre ellas el cambio de los techos, la incorporación de ascensores en las viviendas o la delimitación de espacios verdes. Su versión la avala Inocencia Alonso, que aunque ya no vive en el barrio, no quiso perderse la comida porque fue una de sus primeras pobladoras. "No podía faltar: guardo muy buenos recuerdos de mi etapa en El Cobayu. Aquí crié a mis tres hijos e hice grandes amistades", contó. En la misma línea se expresó el residente Julio Calleja, del bloque 1, quien incidió en las mejoras que aún están por llegar.

"Gracias al apoyo de la administración pública se acaban de iniciar obras para mejorar el aislamiento de las fachadas y también van a tapar la gasolinera". aseguró. Para María Cuervo "La Pollera", del bloque 10, no hay mejor lugar para vivir por varios motivos: está cerca de servicios como el centro de salud, al lado del centro y sin grandes problemas para aparcar. "Estamos de lujo. Lo ideal sería hacer una comida de estas al año porque supone una oportunidad única para el reencuentro con gente que hace mucho que no ves".

En El Cobayu también hubo ayer tiempo para la nostalgia de la mano de residentes como Nelly Díaz, del bloque 4, que echó de menos la ya prohibida acampada en los jardines por fiesta de Las Piraguas "porque daba ambiente" y actividades como el teatro ambulante de su juventud.