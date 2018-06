El nuevo PGO de Llanes: ¿un plan para veraneantes?

Tal parece que alguien quiere realizar un experimento urbanístico descabellado e inédito en Asturias, del que los vecinos de Llanes seríamos los conejillos de indias. Vamos, lo nunca visto en ningún otro concejo, pero pagando la fiesta los llaniscos. Salvo que muchas de las sugerencias presentadas al documento de prioridades del PGOLL sean tomadas en consideración y se imprima un giro importante a lo que se ha planteado, se pierde una vital oportunidad de hacer un plan útil para nuestro concejo, pues el cuatripartito prefiere utilizar el proceso de redacción como campo de batalla político, frustrando los momentos esperanzadores engendrados por las aparentes coincidencias de los grupos políticos en los puntos de partida. Es lo mismo que ha hecho con todo lo que ha tocado este Alcalde que lleva a Llanes a ser protagonista de noticias más absurdas y ridículas cada día.

Lo visto hasta ahora nos lleva a afirmar con rotundidad que el plan, tal como se está redactando, no va a ser un plan para los llaniscos. No lo va a ser porque no garantiza el progreso económico del concejo, una evidente condición necesaria que si cumplimos los socialistas con solvencia durante 28 años, cuya comparación con los catastróficos tres del cuatripartito los engrandece cada día, por más que tuviesen aspectos mejorables; no va a ser un plan para los llaniscos porque no asegura que las fincas edificables de los vecinos lo sigan siendo, que se respeten sus derechos adquiridos; no lo va a ser porque no se ampara la participación informada de los ciudadanos y mucho menos la de sus asociaciones y los grupos políticos que les representan, ni siquiera se garantiza que el resultado final tenga la aprobación de una mayoría amplia de todos; no va a ser el plan de los llaniscos porque vamos a ver encarecerse los precios de la vivienda y marchitarse nuestra economía. Ni siquiera parece ser el plan de los turistas, que no se diría que vayan a ser muy bien recibidos (salvo los ricos) en un concejo descuidado, con unos atractivos tan abandonados como los Cubos de la Memoria y unas playas inaccesibles para las familias por falta de aparcamientos y más desconocidas por decisiones disparatadas y nefastas como el abandono de la publicidad gratuita de las banderas azules. Sólo los veraneantes que ya posean propiedades en el concejo se van a ver favorecidos, disfrutarán de temporadas estivales con menos molestias y unos negocios que esperarán su llegada como el maná, igual que en los años cincuenta.

Bajo la amenaza de tanto despropósito insensato, desde el PSOE nos hemos demostrado, en todo momento, dispuestos a participar y colaborar con el cuatripartito y con el equipo redactor, encontrando solo el silencio como respuesta; ahora, a pesar de todo, nos reafirmamos como un partido realista y responsable ante la sociedad y nos comprometemos, si llegamos al gobierno municipal, a no desistir del proceso de redacción del plan (como hizo el cuatripartito), sino que introduciremos los cambios necesarios para asegurar que el documento aúne la protección del entorno, el paisaje y el patrimonio con el progreso económico de los vecinos y la sostenibilidad del Ayuntamiento como institución, lo cual es perfectamente posible.

Asimismo nos comprometemos, si los llaniscos nos otorgan su confianza, a consensuar el PGOLL con todos los grupos políticos y asociaciones sectoriales dispuestos a ello, de modo que consigamos un plan pensado para los llaniscos. ¡Un plan para los vecinos!