Los pescadores de Bustio ven "absurdo" transportar a Llanes los lodos del puerto

Los pescadores de Bustio urgen el dragado del puerto ribadedense, que según sus cálculos ya tendría que haber comenzado, como mínimo, la semana pasada. Por razones que desconocen, la retroexcavadora encargada de retirar el lodo permanecía aún ayer inoperativa junto a las ocho embarcaciones de las que disponen. Sospechan que el parón se encuentra íntimamente ligado a las protestas del Ayuntamiento de Llanes, institución que mostró su rechazo frontal a que los sedimentos sean depositados frente a su costa tal como proponía Puertos.

La mayoría de los consultados ayer en Bustio por este diario entienden la preocupación del consistorio llanisco de que pueda afectar a los arenales de Toró, El Sablón, Puertu Chicu, Poo, Portiellu y Cue, convertidas en grandes reclamos turísticos y no ven con malos ojos que se busque un punto de vertido alternativo en Ribadedeva. "Es absurdo que tengan que transportarlos a Llanes, un gasto inútil pudiendo dejarlo a dos millas y media de aquí, frente a la piedra de El Ruxil" argumentaba un pescador retirado. "Otra opción era retirarlo a una finca y taparlo pero dicen que no se puede porque hay contaminación. Yo no soy biólogo pero no me parece a mí que sea para tanto, yo siempre me pegué buenos baños aquí y mis hijos también", aseguró. En la misma línea se expresó el propietario de una lancha, para quien el dragado del puerto ribadedense es una medida urgente y muy necesaria. "Si lo hacen en verano luego ya no van a poder trabajar porque la mar se pone mala", reflexionó. Argumenta que la embarcación que pretenden utilizar para el transporte de los lodos es muy lenta y solo podría hacer un viaje al día a Llanes. "Tiene como sesenta metros de eslora por lo que sólo puede entrar al puerto cuando la marea esté alta. Como a Llanes le lleva ir más de hora y media y otro tanto volver es casi imposible hacer dos viajes", apunta. En este sentido defiende que transportar los sedimentos cerca del Ruxil demoraría apenas veinte minutos y se podrían hacer dos descargas diarias.

Desde la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes apuntan a que no están en contra del dragado de sus colegas ribadedenses pero piden al Principado que vierta los sedimentos, que supuestamente contienen restos de mercurio, en un punto diferente.

Por su parte, el equipo de gobierno de Llanes emitió un comunicado en el que también pedía que Ribadedeva contara con un lugar específico dentro del concejo para albergar los más de cinco mil metros cúbicos de fangos que se extraerán del puerto de Bustio.