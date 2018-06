El gobierno de Llanes presume de ahorro tras años de "despilfarro"

El gobierno de Llanes (Vecinos, PP, Foro e IU) celebra "días de vino y rosas" a nivel económico tras cerrar las cuentas de 2017 con un remanente de unos 5 millones. El grueso de esa cifra, según el alcalde, Enrique Riestra, se destinará, principalmente, a inversiones. De tal cantidad, los ahorros no comprometidos rondan los 3,6 millones. Los 1,3 millones de euros restantes son las inversiones que ahora ya se ejecutan para, por ejemplo, arreglo de caminos, mejora del edificio de la Tijerina o del Centro Cívico de Posada, entre otros.

Riestra, además de alabar el trabajo realizado por el equipo de gobierno, habla de una salud de las cuentas municipales sin precedentes. "Los números demuestran varias cosas. La primera de ellas es que una nueva forma de gestionar el dinero público es posible", dice. Éste asegura que desde el cambio de gobierno en 2015 el Ayuntamiento de Llanes ha comenzado a hacer las cosas de manera responsable. "Por primera vez en muchísimos años, contamos con un remanente de tesorería positivo. En 2015, con solo seis meses al frente del Ayuntamiento, fue de 689.295 euros; en 2016 de 2.586.000 euros y este año más de 5 millones de euros".

En su opinión la comparación de la gestión económica actual con la del PSOE entre 1987 y 2015 no resiste comparación. "Me apoyo en unas cifras que no engañan para decir que nuestro trabajo demuestra que la gestión que se hacía antes era un despilfarro. Otra forma de gestionar el dinero de todos los ciudadanos e posible", dice.

Asegura el alcalde que el ahorro económico municipal es un síntoma "de estabilidad que marca una tendencia que permitirá afrontar un posible futuro incierto a nivel económico, derivado de las infracciones urbanísticas cometidas por el PSOE como, por ejemplo, la posible indemnización millonaria por el 'caso Kaype'. Ahora contamos con capacidad de respuesta para afrontar esa hipotética suma". La propiedad del hotel de Barru demolido parcialmente por orden judicial prevé reclamar 17,9 millones de euros por daños y perjuicios. "Seguiremos trabajando para que los vecinos no tengan que pagar de sus bolsillos esa cifra consecuencia de las actuaciones de los anteriores gobernantes", añadió.