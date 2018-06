Caballos contra la tormenta en Ribadedeva

Ni la lluvia ni la tormenta con aparato eléctrico incluido que acompañó a la salida de los caballos restó espectacularidad al XVIII Raid Hípico de Ribadedeva celebrado ayer y organizado por el Club Deportivo Playa de la Franca con la colaboración de la Federación de Hípica del Principado de Asturias (FHPA). La prueba se disputó en la categoría CET0* (concurso de raid interautonómico) sobre una distancia de 80 kilómetros, además de contar también con pruebas de promoción sobre 60, 40 y 20 kilómetros.

La vizcaína Olatz Arreitia fue de las primeras participantes en llegar. A lomos del caballo de once años "Taric Camp Dusiel", aseguró que su objetivo pasaba por poner a punto al animal de cara a competiciones futuras. "El mundo de los caballos engancha. Tengo 29 años y es mi principal afición desde que tenía 9", manifestó. María Cortabitarte, de la localidad cántabra de San Vicente de la Barquera, tomaba parte por primera vez en la competición. Este año ha debutado en la disciplina de los raids. "Lo hago para disfrutar del caballo y divertirme, no para competir. Los caballos me relajan, me dan tranquilidad y sirven para desconectar", señaló.

A lomos de un precioso caballo de nombre "Zahir", adquirido recientemente para competir en Emiratos Árabes, disputó el raid la catalana residente en Oviedo Olaia Vaqué. "Mi objetivo es ponerlo a punto. Esto es una forma de vida", aseguró.

El presidente del Club Deportivo Playa de la Franca, Alejandro Gutiérrez González, destacó el gran cartel de la prueba, con medio centenar de participantes llegados desde todo el norte de España y Castilla y León. "Es una prueba consolidada que celebramos desde que Eloína Fernández, vecina de Noriega, quedo campeona de España en categoría absoluta", indicó.