El PP de Asturias dejará de pagar el alquiler de la sede del partido en Infiesto

El Partido Popular (PP) de Asturias dejará de pagar el alquiler de la sede de Piloña, ubicada en el número 62 de la calle Covadonga de Infiesto (frente a la gasolinera).

Desde la dirección regional apuntan de que la decisión ni está totalmente tomada ni atiende a criterios políticos: viene marcada por la gerencia para aligerar gastos corrientes. "La política no es como hace treinta años y quizá no sea necesario tener una sede todo el año, lo que no quita que se alquile un local en los meses previos a la campaña en Infiesto", ejemplificaron. La agrupación piloñesa que encabeza María Teresa González estaría estudiando dos posibilidades: financiar con recursos propios la actual sede o buscar un local con una renta más económica dentro del concejo.

Los populares piloñeses prefieren, no obstante, mostrarse cautos hasta que concluya con éxito el congreso extraordinario que hoy comienza para elegir un nuevo líder a nivel estatal. En este sentido, existe cierto malestar entre algunos afiliados del concejo que se se inscribieron hace unos días directamente en Oviedo para participar en el proceso para elegir al sucesor de Mariano Rajoy y que ahora no aparecen en ningún censo.

Desde la dirección del PP regional ya mostraron su intención de respaldar la candidatura de María Dolores de Cospedal.